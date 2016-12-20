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20 Aralık 2016 Salı 07:12

Camiye Silahlı Saldırı Düzenlendi… 3 Kişi Yaralandı

İsviçre'nin Zürih kentinde dün gece bir camide gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. İsviçre medyasında çıkan habere göre, 3 yaralının Somalili olduğu bildirildi.

Camiye Silahlı Saldırı Düzenlendi… 3 Kişi Yaralandı
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İsviçre'nin Zürih kentinde dün gece bir camide gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. İsviçre medyasında çıkan habere göre, 3 yaralının Somalili olduğu bildirildi.

Zürih Polis Ofisi'nden yapılan açıklamada, Zürih'te bir saldırganın camide silahlı saldırıda bulunduğu ve 3 kişiyi yaraladığı kaydedildi. Açıklamada, saldırıda yaralanan 3 kişinin 30, 35 ve 56 yaşlarında, kaçan saldırganın ise 30 yaşlarında olduğu bildirildi.

İsviçre polisince sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise camiye düzenlenen saldırı sonrasında bölgeye yakın bir yerde ceset bulunduğu ve olayla bağlantısının araştırıldığı ifade edildi.

Saldırının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırının düzenlendiği caminin daha önce ülkedeki Türk toplumunun denetiminde olduğu, son dönemlerde ise camiyi başta Somalililer olmak üzere Afrikalıların yoğun olarak ibadet için kullandığı belirtildi.

Bu arada İsviçre'nin Zürih kentinde silahlı bir saldırganın 3 kişiyi yaraladığı "Islamisches Zentrum" camisi, İsviçre polisi tarafından mühürlendi.

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CamiSaldırı
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