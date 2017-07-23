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23 Temmuz 2017 Pazar 11:23

Camiye Çirkin Saldırı!

Camiye Çirkin Saldırı!
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Camiye Çirkin Saldırı! Kapısına Domuz Astılar
Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Pont-de-Beauvoisin kentindeki bir caminin kapısına domuz asıldı.

Fransa’nın güneydoğusundaki Pont-de-Beauvoisin kentinde bir caminin kapısına domuz asıldı. Sabah namazı için camiye gelen cemaat, kapıda asılı domuz kafası buldu.

Aynı cami 2014 yılında yine ırkçı saldırıya uğramış, cami duvarlarına Nazi sembolü çizilmiş ve hakaretler ile “Yaşasın Fransa” yazılmıştı. Fransa’da daha önce de birçok şehirde camilerde karşılaşılan saldırıların son dönemde artış gösterdiği kaydedildi.


 
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