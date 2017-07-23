Camiye Çirkin Saldırı! Kapısına Domuz Astılar



Fransa’nın güneydoğusundaki Pont-de-Beauvoisin kentinde bir caminin kapısına domuz asıldı. Sabah namazı için camiye gelen cemaat, kapıda asılı domuz kafası buldu.Aynı cami 2014 yılında yine ırkçı saldırıya uğramış, cami duvarlarına Nazi sembolü çizilmiş ve hakaretler ile “Yaşasın Fransa” yazılmıştı. Fransa’da daha önce de birçok şehirde camilerde karşılaşılan saldırıların son dönemde artış gösterdiği kaydedildi.