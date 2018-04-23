Cambrıdge Düşesi Kate Üçüncü Çocuğunu Doğurdu

KATE VE WİLLİAM’IN ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARI OĞLAN... KÜÇÜK PRENS İNGİLTERE TAHTININ 5 NUMARALI VELİAHTI OLDU

Birleşik Krallık tahtının iki numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Prenses Kate’in üçüncü çocukları doğdu.

Kensington sarayı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kraliyet ailesinin en küçük ferdi oğlan bebek, babasının da doğduğu St. Mary’s Hastanesi’nde İngiltere saatiyle 11.01’de dünyaya geldi.

Çiftin George (4) ve Charlotte (3) isimli iki çocukları daha bulunuyor.