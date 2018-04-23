Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
174.643
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7230
EURO
4.9845
Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
LTB, 175 iş yeri denetledi
LTB, 175 İŞ YERİ DENETLEDİ
Yiğitler’de yangın
YİĞİTLER'DE YANGIN
Cankurtaran bulundurmadan plaj işletmek
CANKURTARAN BULUNDURMADAN PLAJ İŞLETMEK
banner256
Flaş Haber
Burnunu kırdı
Kapat

Cambrıdge Düşesi Kate Üçüncü Çocuğunu Doğurdu

KATE VE WİLLİAM’IN ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARI OĞLAN... KÜÇÜK PRENS İNGİLTERE TAHTININ 5 NUMARALI VELİAHTI OLDU

Cambrıdge Düşesi Kate Üçüncü Çocuğunu Doğurdu

KATE VE WİLLİAM’IN ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARI OĞLAN... KÜÇÜK PRENS İNGİLTERE TAHTININ 5 NUMARALI VELİAHTI OLDU

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:04
Cambrıdge Düşesi Kate Üçüncü Çocuğunu Doğurdu

KATE VE WİLLİAM’IN ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARI OĞLAN... KÜÇÜK PRENS İNGİLTERE TAHTININ 5 NUMARALI VELİAHTI OLDU

 Birleşik Krallık tahtının iki numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Prenses Kate’in üçüncü çocukları doğdu.

banner223
Kensington sarayı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kraliyet ailesinin en küçük ferdi oğlan bebek, babasının da doğduğu St. Mary’s Hastanesi’nde İngiltere saatiyle 11.01’de dünyaya geldi.

Çiftin George (4) ve Charlotte (3) isimli iki çocukları daha bulunuyor.

Son Güncelleme: 23.04.2018 17:54
Anahtar Kelimeler:
KateWİLLİAM’IN3çocukDoğurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamalarını Değerlendirdi
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamalarını Değerlendirdi
İngiltere’de perakende devleri krizde
İngiltere’de perakende devleri krizde
Fransa’da grevler turizmi darbeledi
Fransa’da grevler turizmi darbeledi
Fransız Polisinden Üniversitelere Tahliye Operasyonu
Fransız Polisinden Üniversitelere Tahliye Operasyonu
"Afganistan'da Taliban Saldırısı: 9 Asker Öldü"
"Afganistan'da Taliban Saldırısı: 9 Asker Öldü"
Putin, Macron İle Suriye’yi Görüştü!
Putin, Macron İle Suriye’yi Görüştü!
"Ermenistan Başbakanı İstifa Etti"
"Ermenistan Başbakanı İstifa Etti"
Doğu Çin Denizi’nde Gerilim... Çin Gemileri Japonya İle İhtilaflı Sulara Girdi
Doğu Çin Denizi’nde Gerilim... Çin Gemileri Japonya İle İhtilaflı Sulara Girdi
Güney Kore, Kuzey'e Yönelik Propaganda Yayınını Durdurdu
Güney Kore, Kuzey'e Yönelik Propaganda Yayınını Durdurdu
Kuzey Kore'deki Trafik Kazasında 36 Kişi Öldü
Kuzey Kore'deki Trafik Kazasında 36 Kişi Öldü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim