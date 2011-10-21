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Çalışma Bakanlığı: Volvo Devlet Emlak'a Kayıtlı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi’ye makam aracı olarak tahsis edildiği” belirtildi.

Çalışma Bakanlığı: Volvo Devlet Emlak'a Kayıtlı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi’ye makam aracı olarak tahsis edildiği” belirtildi.

21 Ekim 2011 Cuma 17:48
Çalışma Bakanlığı: Volvo Devlet Emlak'a Kayıtlı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi’nin “yeni makam arabası aldığı”  yönünde  basında  çıkan haberlerin asılsız  olduğu ve gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bakanlık Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda imzasıyla yayınlanan açıklamada, “söz konusu Volvo marka aracın, Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi envanterine kayıtlı bir araç

olduğu, eski Volkswagen  markalı makam aracının devamlı arıza yapması  nedeniyle Maliye Bakanlığı ile yapılan yazışmalar  çerçevesinde 1 Eylül 2011  tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı Şerife Ünverdi’ye makam aracı olarak tahsis edildiği” belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bakan Şerife Ünverdi’nin Volvo marka makam aracı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  herhangi ekstra bir bedel  ödenmemiştir. ‘Maaşlar için ödeme yapamayan hükümetin

bakanlarına makam arabası alınmasında cömert davrandığı’ iddiası  tamamen gerçek dışıdır.”

Son Güncelleme: 21.10.2011 17:48
Anahtar Kelimeler:
şerife ünverdiBakanlıkVolvoEmlak
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