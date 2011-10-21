Çalışma Bakanlığı: Volvo Devlet Emlak'a Kayıtlı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi’nin “yeni makam arabası aldığı” yönünde basında çıkan haberlerin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bakanlık Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda imzasıyla yayınlanan açıklamada, “söz konusu Volvo marka aracın, Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi envanterine kayıtlı bir araç

olduğu, eski Volkswagen markalı makam aracının devamlı arıza yapması nedeniyle Maliye Bakanlığı ile yapılan yazışmalar çerçevesinde 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı Şerife Ünverdi’ye makam aracı olarak tahsis edildiği” belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bakan Şerife Ünverdi’nin Volvo marka makam aracı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından herhangi ekstra bir bedel ödenmemiştir. ‘Maaşlar için ödeme yapamayan hükümetin

bakanlarına makam arabası alınmasında cömert davrandığı’ iddiası tamamen gerçek dışıdır.”