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Çalışma Bakanı Ünverdi DAÜ T oyo Müdürü Altınayı Kabul Etti

KKTC'de turizm sektörünün ivme kazandığını vurguladı

Çalışma Bakanı Ünverdi DAÜ T oyo Müdürü Altınayı Kabul Etti

KKTC'de turizm sektörünün ivme kazandığını vurguladı

01 Kasım 2011 Salı 14:24
Çalışma Bakanı Ünverdi DAÜ T oyo Müdürü Altınayı Kabul Etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, turizm sektörüne ara eleman yetiştirme projeleriyle KKTC'de turizm sektörünün ivme kazandığını vurguladı.

Ünverdi, turizmde  yaşanan ara eleman sıkıntısını azaltmak ve sektöre yerli işgücünü dahil etmek amacıyla atılacak her adımı desteklemeye hazır olduklarını belirterek, bakanlık olarak yeni iş imkanları yaratmayı, gençlere yeni fırsatlar ve teşvikler sunmayı amaçladıklarını, bunun için de üniversitelerle birlikte işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu (TOYO) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Mehmet Altınay, Bakan Ünverdi’ye turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılamak, yerli istihdamı teşvik etmek ve gençlere iş imkanları yaratmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzalanan protokolun işleyişi ile ilgili bilgi verdi.

Yerli İstihdamı Destekleme Projesi kapsamında Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, 2 yıllık aşcılık önlisans programlarının açıldığını vurgulayan Altınay, projenin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Altınay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içinde yeni projelere adım atmayı hedeflediklerini vurgulayarak, turizm sektöründe ön büro ve servis yönetimi alanlarında açık olduğunu anlattı ve düzenlenecek kurslarla yabancı dile hakim gençlerimizin bu alanlara kazandırılabileceğini kaydetti.

DAÜ TOYO Müdürü Mehmet Altınay, yerli istihdamı teşviğe katkılarından ötürü bakan Ünverdi’ye teşekkür de etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi de, turizm sektörüne ara eleman yetiştirme projeleriyle KKTC'de turizm sektörünün ivme kazandığını vurguladı.

Ünverdi, turizmde  yaşanan ara eleman sıkıntısını azaltmak ve sektöre yerli işgücünü dahil etmek amacıyla atılacak her adımı desteklemeye hazır olduklarını belirterek, bakanlık olarak yeni iş imkanları yaratmak,  gençlere yeni fırsatlar ve teşvikler sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ünverdi, turizm sektörüne ihtiyaç duyduğu nitelikli, eğitimli ve donanımlı ara elemanı kazandırmak için üniversitelerle birlikte işbirliği yapmayı benimsediklerini de vurguladı.

Son Güncelleme: 01.11.2011 14:24
Anahtar Kelimeler:
TurizmünverdiDaüAltınay
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