Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi,Genç İşadamları Derneği’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Değişiklik....

Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi,Genç İşadamları Derneği’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Değişiklik....

21 Ekim 2011 Cuma 10:35
Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi,Genç İşadamları Derneği’ni ziyaret etti
banner238

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarıları ile ilgili olarak sivil toplum örgütlerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde dün Genç İşadamları Derneği’ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklama şöyle: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarıları ile ilgili olarak sivil toplum örgütlerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde dün Genç İşadamları Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Ünverdiye, Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Erçin Tekakpınar ve İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Mehmet Metçeoğlu da eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ünverdi ziyarette yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize bağlı olarak Sosyal Sigorta sisteminin yapısında reform nitelikli değişiklik yapmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını kaydederek, ülke ekonomisine katkı koyan genç girişimcilerin konuyla ilgili görüşlerini önemsediklerini belirtti.

Ünverdi, hükümet olarak çalışma hayatında sosyal güvenlik sistemini sağlam bir temele oturtmak amacıyla tasarıyı hazırladıklarını ifade ederek, yaş ve emeklilik konusunda yapılması öngörülen değişiklikler hakkında genç işadamlarına bilgi verdi. Kaçak yaşam ve kayıtdışı çalışma hayatının disiplin altına alınarak sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve sosyal sigortaların finansal açığının kapatılması için çaba sarfettiklerini kaydeden Ünverdi, hem Muhaceret Değişiklik Yasası hem de Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı ile , çalışma hayatında hamle yaparak ekonomiye canlılık kazandırmak istediklerini belirtti.

Genç İşadamları Derneği Başkanı Gizem Çeliker Akandere de, özel sektörden gelen bireyler olarak reel sektörün sıkıntılarını iyi bildiklerini ve Bakanlık ile görüş alışverişi yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Akandere, tasarı halinde olan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Yasaları hakkında fikir alışverişinde bulunmaktan ve işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özel sektörün mali sıkıntılarla boğuştuğunu ve işverenlerin bu sıkıntıların aşılması konusunda desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Akandere, Bakanlık ile görüş alışverişi yapmaya herzaman açık olduklarını söyledi."

Son Güncelleme: 21.10.2011 10:35
Anahtar Kelimeler:
GüvenlikYasaünverdiçalışmaSosyalŞerife
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim