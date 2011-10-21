Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi,Genç İşadamları Derneği’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarıları ile ilgili olarak sivil toplum örgütlerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde dün Genç İşadamları Derneği’ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklama şöyle: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarıları ile ilgili olarak sivil toplum örgütlerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde dün Genç İşadamları Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Ünverdiye, Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Erçin Tekakpınar ve İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Mehmet Metçeoğlu da eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ünverdi ziyarette yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize bağlı olarak Sosyal Sigorta sisteminin yapısında reform nitelikli değişiklik yapmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını kaydederek, ülke ekonomisine katkı koyan genç girişimcilerin konuyla ilgili görüşlerini önemsediklerini belirtti.

Ünverdi, hükümet olarak çalışma hayatında sosyal güvenlik sistemini sağlam bir temele oturtmak amacıyla tasarıyı hazırladıklarını ifade ederek, yaş ve emeklilik konusunda yapılması öngörülen değişiklikler hakkında genç işadamlarına bilgi verdi. Kaçak yaşam ve kayıtdışı çalışma hayatının disiplin altına alınarak sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve sosyal sigortaların finansal açığının kapatılması için çaba sarfettiklerini kaydeden Ünverdi, hem Muhaceret Değişiklik Yasası hem de Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı ile , çalışma hayatında hamle yaparak ekonomiye canlılık kazandırmak istediklerini belirtti.

Genç İşadamları Derneği Başkanı Gizem Çeliker Akandere de, özel sektörden gelen bireyler olarak reel sektörün sıkıntılarını iyi bildiklerini ve Bakanlık ile görüş alışverişi yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Akandere, tasarı halinde olan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Yasaları hakkında fikir alışverişinde bulunmaktan ve işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özel sektörün mali sıkıntılarla boğuştuğunu ve işverenlerin bu sıkıntıların aşılması konusunda desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Akandere, Bakanlık ile görüş alışverişi yapmaya herzaman açık olduklarını söyledi."