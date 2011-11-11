Çalışan kadın daha çok harcıyor; markalı alıyor

Çalışan kadınların gerçekleştirdiği hızlı tüketim harcamalarının yüzde 67'sini markalı ürünler oluşturuyor. Bu kesim, sadece saç boyası ve kağıt ürünlerine değil, hazır yemek ve dondurulmuş gıdaya da daha çok harcıyor. Çalışan kadın Migros'a giderken, çalışmayanların zincir market tercihi ise BİM oluyor.

Kadınların iş hayatında varlığını daha çok göstermesi, tüketime de yansıdı. Ipsos KMG'nin Hane Tüketim Paneli Araştırması'na göre, son dört yılda çalışan kadınların hızlı tüketim ürünlerindeki harcaması, çalışmayan kadınları sollarken, aradaki makas yüzde 20'ye ulaştı. Ipsos KMG Tüketici Panelleri Genel Müdürü Kıvanç Bilgeman, 'Çalışan kadınların çalışmayan kadına oranla yüzde 20 fazla ve bu fark son 4 yılın en yüksek seviyesinde' dedi. Akşam gazetesinin haberine göre; Bilgeman, şöyle konuştu:

'Çalışan kadın, çalışmayan kadına göre daha hızlı ve pratik alışveriş yapıyor. İş hayatının da etkisiyle daha bakımlı olma durumu söz konusu, bu da kişisel bakım ürünlerine daha fazla para harcamasına neden oluyor. Çalışan kadının ekonomik özgürlüğünün olması bir avantaj olarak görülürken alışveriş için zamanının kısıtlı olması da bir dezavantaj olarak çalışan kadını daha hızlı ve pratik alışverişe yönlendiriyor.'

KİŞİSEL BAKIMA HARCIYOR Çalışan kadının gıda harcamasında balık konserveleri, bebek mamaları, dondurulmuş gıda, hazır yemekler, soslar ve mısır gevreklerine ayırdığı harcama payının çalışmayan kadına oranla daha yüksek olduğuna dikkat çeken Bilgeman, 'Çalışan kadın çalışmayana kadına kıyasla alkollü içeceklere yüzde 67 daha fazla pay ayırıyor' dedi.

Çalışan kadının kişisel bakım kategorisinde yaptığı harcamanın çalışmayan kadından farklı olduğunu belirten Bilgeman, şöyle devam etti: 'Çalışan kadının kağıt ürünlerine yüzde 10, saç ürünlerine yüzde 13, vücut ürünlerine ise yüzde 38 daha fazla para harcıyor. Alışverişlerinde genelde markalı ürünleri tercih eden çalışan kadınların kategori genelinde açık ürünler ağırlıklı olsa bile yine markalı ürünleri alma eğilimleri daha yüksek.

Gıda ürünlerinde; dondurulmuş gıda, hazır yemek, paketli ekmek ve soslar çalışan kadının harcamasının farklılaştığı kategoriler. Kişisel bakım ürünlerinde ise; saç boyası, hijyenik ped ve cilt bakım ürünleri de yine çalışan kadının harcamasının farklılaştığı alanlar olarak görülüyor.'