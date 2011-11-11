Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Çalışan kadın daha çok harcıyor; markalı alıyor

Çalışan kadınların gerçekleştirdiği hızlı tüketim harcamalarının yüzde 67'sini markalı ürünler oluşturuyor...

Çalışan kadın daha çok harcıyor; markalı alıyor

Çalışan kadınların gerçekleştirdiği hızlı tüketim harcamalarının yüzde 67'sini markalı ürünler oluşturuyor...

11 Kasım 2011 Cuma 13:46
Çalışan kadın daha çok harcıyor; markalı alıyor
banner238

Çalışan kadınların gerçekleştirdiği hızlı tüketim harcamalarının yüzde 67'sini markalı ürünler oluşturuyor. Bu kesim, sadece saç boyası ve kağıt ürünlerine değil, hazır yemek ve dondurulmuş gıdaya da daha çok harcıyor. Çalışan kadın Migros'a giderken, çalışmayanların zincir market tercihi ise BİM oluyor. 

Kadınların iş hayatında varlığını daha çok göstermesi, tüketime de yansıdı. Ipsos KMG'nin Hane Tüketim Paneli Araştırması'na göre, son dört yılda çalışan kadınların hızlı tüketim ürünlerindeki harcaması, çalışmayan kadınları sollarken, aradaki makas yüzde 20'ye ulaştı. Ipsos KMG Tüketici Panelleri Genel Müdürü Kıvanç Bilgeman, 'Çalışan kadınların çalışmayan kadına oranla yüzde 20 fazla ve bu fark son 4 yılın en yüksek seviyesinde' dedi. Akşam gazetesinin haberine göre; Bilgeman, şöyle konuştu:

'Çalışan kadın, çalışmayan kadına göre daha hızlı ve pratik alışveriş yapıyor. İş hayatının da etkisiyle daha bakımlı olma durumu söz konusu, bu da kişisel bakım ürünlerine daha fazla para harcamasına neden oluyor. Çalışan kadının ekonomik özgürlüğünün olması bir avantaj olarak görülürken alışveriş için zamanının kısıtlı olması da bir dezavantaj olarak çalışan kadını daha hızlı ve pratik alışverişe yönlendiriyor.'

KİŞİSEL BAKIMA HARCIYOR Çalışan kadının gıda harcamasında balık konserveleri, bebek mamaları, dondurulmuş gıda, hazır yemekler, soslar ve mısır gevreklerine ayırdığı harcama payının çalışmayan kadına oranla daha yüksek olduğuna dikkat çeken Bilgeman, 'Çalışan kadın çalışmayana kadına kıyasla alkollü içeceklere yüzde 67 daha fazla pay ayırıyor' dedi.

Çalışan kadının kişisel bakım kategorisinde yaptığı harcamanın çalışmayan kadından farklı olduğunu belirten Bilgeman, şöyle devam etti: 'Çalışan kadının kağıt ürünlerine yüzde 10, saç ürünlerine yüzde 13, vücut ürünlerine ise yüzde 38 daha fazla para harcıyor. Alışverişlerinde genelde markalı ürünleri tercih eden çalışan kadınların kategori genelinde açık ürünler ağırlıklı olsa bile yine markalı ürünleri alma eğilimleri daha yüksek.

Gıda ürünlerinde; dondurulmuş gıda, hazır yemek, paketli ekmek ve soslar çalışan kadının harcamasının farklılaştığı kategoriler. Kişisel bakım ürünlerinde ise; saç boyası, hijyenik ped ve cilt bakım ürünleri de yine çalışan kadının harcamasının farklılaştığı alanlar olarak görülüyor.'

Son Güncelleme: 11.11.2011 13:46
Anahtar Kelimeler:
AlışverişÇalışan KadınMarka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim