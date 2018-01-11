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Çalıntı tankla hırsızlık yaptı

Çalıntı tankla hırsızlık yaptı

11 Ocak 2018 Perşembe 17:25
Çalıntı tankla hırsızlık yaptı
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Rusya'nın Murmansk bölgesinde bulunan Apatitı şehrinde ilginç bir trafik kazası ve hırsızlık olayı yaşandı.

Şehirde yaşayan bir vatandaş gece saatlarinde yarı askeri (DOSAAF) sürücü kursunun tankını çalarak sokaklarda tur atmaya başladı. Karşısına çıkan virajda kontrolü kaybederek ‘Simya’ isimli süpermarketin içine dalan tank hırsızı, buradaki raflardan bir şişe şarap çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Polisin vatandaşı bulması ise uzun sürmedi. Elindeki şarap şişesiyle yakalanan sarhoş şoför polis merkezine götürüldü.

Son Güncelleme: 11.01.2018 18:27
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