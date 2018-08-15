California’yı şimdi de Trump’ın yaptırımları yaktı

Orman yangınları sebebiyle on binlerce insanın tahliye edildiği ve yüzlerce evin kullanılmaz hale geldiği ABD'nin California eyaletini bu kez de Trump'ın yaptırımları yaktı.

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangını, bin 176 kilometrekareden fazla orman ve çayırlık alana ulaşarak neredeyse Los Angeles kenti büyüklüğündeki bir bölgeyi yok etti. Yangında 7 kişi yaşamını yitirirken, bin 500 bina kül oldu.

Yaptırımlar tadilat maliyetini vurdu

Yangın sebebiyle aldığı yaraları sarmaya çalışan California halkının önüne bu kez de Başkan Donald Trump'ın yaptırım kararlarının yarattığı zorluklar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından dayatılan ithalat tarifeleri, binaların yeniden inşaat ve tadilat maliyetine binlerce dolar ekledi. Bu da özellikle California'daki doğal felaketlerin ardından evlerini hızla yeniden inşa etmek isteyen ev sahiplerini zor duruma soktu.

Trump yönetiminin tarifeleri Çoğunlukla Kanada ve Çin'den ithal edilen kereste, alçıpan, çivi ve diğer önemli inşaat malzemelerinin maliyetini artırdı. Aynı zamanda ev işçiliği de daha pahalı hale geldi.

8 bin ila 10 bin dolar artış

ABD Ulusal Ev Müteahhitleri Derneği Baş Ekonomisti Rob Dietz tipik olarak, yeni bir ev inşaatının maliyetini belirleyen temel değişkenlerin tamamının yaptırımlardan olumsuz etkilendiğini belirterek, "ABD, çoğunlukla Kanada’daki yumuşak odun kerestesinin yaklaşık üçte birini ithal ediyor. Diğer bağlantı elemanları ve tel örgü gibi çelik ürünler de yaptırımarın etkisi altında. Bu da ev tadilatlarında ve inşasında 8 bin ila 10 bin dolar arasında bir artışa mal oluyor" dedi.