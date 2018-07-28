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California’da yangınlar sebebiyle OHAL ilan edildi

ABD’nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, eyalette OHAL ilan edildi.

California’da yangınlar sebebiyle OHAL ilan edildi

ABD’nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, eyalette OHAL ilan edildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:07
California’da yangınlar sebebiyle OHAL ilan edildi

California’da yangınlar sebebiyle OHAL ilan edildi

ABD’nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, eyalette OHAL ilan edildi.

Çarşamba günü kundaklama şüphesi ile Güney California’da meydana gelen, Cuma günü ise aşırı sıcaklardan dolayı Kuzey California’da yaşanan yangınlar sebebi ile California Valisi Jerry Brown tarafından olağanüstü hal ilan edildi.

Kuzey California’da meydana gelen yangında 1 itfaiyecinin ve 1 buldozer operatörünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgedeki 65 yapı ciddi hasar görürken, 178 kilometrekarelik alanda etkili olan yangının sadece yüzde 3'ü kontrol altına alınabildi. California itfaiye yetkilileri, yangının hala çok aktif olduğunu ve alevlerin başka alanlara sıçrayabileceğini ifade etti.

Yerel bir televizyon kanalı çalışanları canlı yayın esnasında, “Şu an tahliye ediyoruz. Burada bulunmak artık güvenli değil” diyerek yayını durdurdu. Televizyonun sunucusu Tamara Damante, yayın kapanmadan evvel, “Lütfen herkes tahliye etsin, güvende olun” dedi.

200 itfaiyeci görevlendirildi

Şu ana kadar 450 kişinin yaşadığı Keswick kasabasını yok eden yangın, 91 bin kişinin yaşadığı Redding şehrini tehdit ediyor. Güney California’da üçüncü gününe giren ve 48 kilometrekarelik alana yayılan yangın, Idyllwild bölgesinde 6 bin kişinin zorunlu tahliyesine sebep oldu. Yangına bin 200 itfaiyecinin yanı sıra havadan da helikopter ve uçaklarla müdahale edildiği aktarıldı.

Dünyanın en büyük yangın müdahale uçağı da müdahale ediyor

Dünyanın en büyük yangın müdahale uçağı Boeing 747-400 Super Tanker'ın da söndürme çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. Yangın sebebiyle Idylwild bölgesi ve çevresindeki 4 bin kişiye elektrik sağlanamadığı aktarıldı. Bölgeden tahliye edilen insanlar ve hayvanlar için ise toplanma ve yardım merkezleri oluşturuldu.

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