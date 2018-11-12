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California Tarihindeki En Büyük Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor

ABD\'NİN CALİFORNİA EYALETİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARINDA CAN KAYBI 31\'E YÜKSELDİ

California Tarihindeki En Büyük Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor

ABD\'NİN CALİFORNİA EYALETİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARINDA CAN KAYBI 31\'E YÜKSELDİ

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:45
California Tarihindeki En Büyük Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor

ABD\'NİN CALİFORNİA EYALETİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARINDA CAN KAYBI 31\'E YÜKSELDİ

EYALETİN KUZEYİNDE DEVAM EDEN VE YAKLAŞIK 450 KİLOMETRELİK BİR ALANA YAYILAN YANGINDA, 228 KİŞİDEN HALA HABER ALINAMIYOR

New York, 12 Kasım 18 (.): ABD\'nin California eyaletini etkisi altına alan orman yangınlarında can kaybı 31\'e yükseldi.

Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, California\'nın kuzeyindeki San Francisco\'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan orman yangını hakkında son gelişmeleri aktardı. 

Bölgede 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirten Honea, Paradise\'deki ölü sayısının 29\'u bulduğunu ifade etti.

Honea, 228 kişiden de hala haber alınamadığını sözlerine ekledi. 

Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden ve yaklaşık 450 kilometrelik bir alana ulaşan yangın, California tarihinde en çok ölüme yol açan yangın olarak kayıtlara geçti. 

Yangınlar nedeniyle başta Paradise kasabası olmak üzere, bölgedeki yaklaşık 7 bin yapı da hasar gördü. 

LOS ANGELES\'DA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Öte yandan, güneyde de Los Angeles\'ın batısındaki Malibu şehrini de saran yangınlar nedeniyle eyalet genelinde toplam 300 bin kişiye tahliye emri verildi. 

Los Angeles Kırsal Bölge Şerifi John Benedict, Mullholland kara yolu üzerindeki yerleşimlerde 2 kişinin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.

NASA YANGINLARI UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, California eyaletinin kuzeyinde ve güneyinde etkili büyük ölçekli orman yangınlarını aynı karede gösteren bir uydu fotoğrafı yayımladı.

NASA\'nın internet sitesinde yayımlanan fotoğrafta eyaletin kuzeyindeki Paradise şehri yakınında başlayan Camp yangını ile güneydeki Malibu şehri çevresinde etkili olan Hill ve Woolsey yangınının yol açtığı duman bulutları uzaydan görülebiliyor.

(AA/TUĞ/HA)

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