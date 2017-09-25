California 'resmi Dinozoru'na Kavuştu

ABD'de Washington'ın yanı sıra birkaç eyaletin daha resmi dinozoru bulunuyor.

"Augustynolophus" fosilleri bugüne kadar sadece California eyaletinde bulunmuştu.

California Valisi Jerry Brown, yaklaşık 66 ile 100 milyon yıl önce bu topraklarda yaşadığı belirtilen "Augustynolophus"u resmi dinozor ilan eden tasarıyı imzaladı.