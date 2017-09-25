California 'resmi Dinozoru'na Kavuştu

CALİFORNİA'DA FOSİLİ BULUNAN "AUGUSTYNOLOPHUS", EYALETİN RESMİ DİNOZORU İLAN EDİLDİ
Sacramento, 25 Eylül 17 : ABD'de ördek gagalı "Augustynolophus", California eyaletinin resmi dinozoru oldu.
California Valisi Jerry Brown, yaklaşık 66 ile 100 milyon yıl önce bu topraklarda yaşadığı belirtilen "Augustynolophus"u resmi dinozor ilan eden tasarıyı imzaladı.
"Augustynolophus" fosilleri bugüne kadar sadece California eyaletinde bulunmuştu.
ABD'de Washington'ın yanı sıra birkaç eyaletin daha resmi dinozoru bulunuyor.
(AA/ÖZ/HA)