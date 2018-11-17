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Calıfornıa\'daki Yangınlarda Can Kaybı Artıyor

EYALETİN KUZEY VE GÜNEYİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARINDA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 74\'E YÜKSELDİ 

Calıfornıa\'daki Yangınlarda Can Kaybı Artıyor

EYALETİN KUZEY VE GÜNEYİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARINDA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 74\'E YÜKSELDİ 

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:47
Calıfornıa\'daki Yangınlarda Can Kaybı Artıyor
EYALETİN KUZEY VE GÜNEYİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARINDA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 74\'E YÜKSELDİ 
KAYIP SAYISININ BİNDEN FAZLA OLDUĞU BELİRTİLDİ
Ankara, 17 Kasım 18 (.): ABD\'nin California eyaletinde etkili olan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74\'e çıktı.
CNN\'in haberine göre, Butte Bölgesi Şerifi CoryHonea düzenlediği basın toplantısında, 3\'ü güneydeki yangınlarda olmak üzere ölenlerin sayısının 74\'e yükseldiğini açıkladı.
Honea, binden fazla kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi.
California\'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı kullanılamaz hale getirdi. 
Yetkililer, eyaletin güneyinde süren yangınlarda da yaklaşık 450 evin ciddi hasar gördüğünü bildirdi.
Güneyde devam eden yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var. Bu bölgede evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu ScottBaio, yönetmen Guillermo del Toro, realityshow yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor. 
Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump\'ın California eyaletini ziyaret ederek yangından etkilenenlerle bir araya geleceğini duyurdu.
(AA/TUĞ/FEZ)

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