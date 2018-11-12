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California\'daki Yangında Çok Sayıda Ünlünün Evi Hasar Gördü

Los Angeles, 12 Kasım 18 (.): ABD\'nin California eyaletinde devam eden yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var.

California\'daki Yangında Çok Sayıda Ünlünün Evi Hasar Gördü

Los Angeles, 12 Kasım 18 (.): ABD\'nin California eyaletinde devam eden yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
California\'daki Yangında Çok Sayıda Ünlünün Evi Hasar Gördü
Los Angeles, 12 Kasım 18 (.): ABD\'nin California eyaletinde devam eden yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var.
Eyaletin güney kesimindeki yangında evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu ScottBaio, yönetmen Guillermo del Toro, realitys how yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler yer alıyor.
Hollywood\'un ünlü İskoç aktörü Gerard Butler, yangında küle dönen evinin ve aracının önünde çektiği fotoğrafını Instagram sayfasında, "Tahliyenin ardından Malibu\'daki evime geri döndüm." mesajıyla paylaştı.
Menajeri, şarkıcı Robin Thicke\'ın da Malibu\'daki evinin tamamen yandığını belirtti.
Thicke, Instagram\'dan yaptığı paylaşımda kendisinin, kız arkadaşının ve iki çocuğunun, "arkadaşlarının ve ailelerinin yanında ve güvende olduğunu" belirterek itfaiyecilerle gönüllülere minnettar olduğunu kaydetti. Ünlü şarkıcı, "Biz güvenli yere doğru ilerlerken, onlar evimizi kurtarmaya çalışarak hayatlarını riske attı." ifadesini kullandı.
Televizyon yıldızı CamilleGrammerMeyer de yangında Malibu\'dakimalikanesini kaybedenler arasında bulunuyor. 
Sosyal medya hesabından yanan evinin fotoğrafını "Ne yazık ki evim kurtarılamadı." mesajıyla paylaşan Meyer, arabasını ve kişisel eşyalarını kurtaran itfaiyecilere teşekkür etti.
Oyuncu Alyssa Milano da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kendisinin ve çocuklarının güvende olduğunu belirtti.
Kim Kardashian ve Lady Gaga da evlerinden tahliye edilenler arasında yer aldı.
California eyaletinin kuzey ve güneyini etkisi altına alan orman yangınlarında can kaybının 31\'e yükseldiği bildirilmişti.
(AA/TUĞ/ŞEB)
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