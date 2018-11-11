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California\'daki Orman Yangınlarında Bilanço Ağırlaşıyor

New York, 11 Kasım 18 : ABD\'nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısının 23\'e yükseldiği bildirildi.

California\'daki Orman Yangınlarında Bilanço Ağırlaşıyor

New York, 11 Kasım 18 : ABD\'nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısının 23\'e yükseldiği bildirildi.

11 Kasım 2018 Pazar 09:54
California\'daki Orman Yangınlarında Bilanço Ağırlaşıyor

New York, 11 Kasım 18 : ABD\'nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısının 23\'e yükseldiği bildirildi.

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, yaptığı basın açıklamasında, California\'nın kuzeyindeki San Francisco\'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, toplam can kaybının 23\'e yükseldiğini kaydetti.

Sierra Nevada Dağları eteklerinde perşembe günü başlayan yangın eyalet tarihinin en yıkıcı yangını, en çok can kaybının yaşandığı 3\'üncü büyük yangın oldu.

Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangın 404 kilometrelik bir alana ulaştı.

Yangınlar nedeniyle başta Paradise kasabası olmak üzere bölgedeki yaklaşık 7 bin yapı da hasar gördü.

Öte yandan, güneyde de Los Angeles\'ın batısındaki Malibu şehrini de saran yangınlar nedeniyle eyalet genelinde toplam 300 bin kişiye tahliye emri verildi.

Los Angeles Kırsal Bölge Şerifi John Benedict, Mullholland kara yolu üzerindeki yerleşimlerde 2 kişinin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kalbimiz bu yangınlarla savaşan itfaiye görevlileri, tahliye eden halk ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle. Yangındaki hasar felaket düzeyde. Tanrı herkesi kutsasın." ifadelerini kullandı.

Twitter\'dan dün başka bir paylaşımında bulunan Trump, "California\'da bu kadar büyük çaplı, ölümcül ve maliyetli orman yangınlarına gerek yok. Her yıl milyarlarca dolar ve can veriliyor, tüm bunların nedeni ormanların büyük oranda kötü yönetilmesi. Şimdi çare bulun ya da daha fazla FED ödeneği yok!" açıklamasında bulunmuştu.

Trump\'ın bu açıklaması büyük tepki çekmişti.

(AA/EMR/ÖK)

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