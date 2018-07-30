California'yı Saran Orman Yangınları Giderek Büyüyor

Yunanistan'daki yangın felaketinden sonra bu kez de ABD'nin California eyaleti alevlere teslim oldu. Hala devam eden yangın için binlerce itfaiyeci seferber oldu.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da başlayan yangın felaketi bu kezde Amerika'yı sardı.California eyaletinde devam eden orman yangınlarına binlerce itfaiyeci müdahale etmesine karşın yangının daha da büyüdüğü belirtiliyor.

SIK SIK DEĞİŞEN RÜZGAR VE KURAKLIK YANGINI BÜYÜTTÜ

Görevliler, sık sık yön değiştiren rüzgarlar ve kuraklığın Carr'daki yangını büyüttüğünü söyledi. Carr'daki, eyalet genelinde devam eden sekiz büyük orman yangınından en büyüğü. Eyaletin kuzeyindeki Shasta Bölgesi'ndeki yangın ise şu ana dek iki çocuk ve büyükanneleri de dahil altı kişinin ölümüne yol açtı.

TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLERKEN CAN VERDİLER

Sacramento'nun 240 kilometre kuzeyindeki Edding kasabasında yaşayan 70 yaşındaki Melody Bledsoe, beş yaşındaki Emily Roberts ve dört yaşındaki James Roberts, evlerinden tahliye edilmeyi beklerlerken hayatlarını kaybetti. Evde henüz kimliği belirlenemeyen dördüncü bir ceset daha bulundu.

YANGIN FIRTINASI

Geçen Perşembe günü alevlerle mücadele eden iki itfaiyeci öldü. Ferguson'daki yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeci de dün hayatını kaybetti. Cuma gecesi büyüklüğü iki katına çıkan Carr'daki yangının sadece yüzde 5'inin kontrol altına alınabildiği ve şu ana dek 194 kilometrekarelik bir alanı tahrip eden alevlerin 500'den fazla yapıyı da yaktığı kaydedildi. Geçen Pazartesi günü başlayan yangın, Perşembe günü Sacramento Nehrini aştı ve bir yangın fırtınasına dönüştü.

YANGIN HORTUMLARIYLA KARŞILAŞIYORUZ

California Orman ve Yangın Koruma Kurumu Başkanı Ken Pimlott gazetecilere yaptığı açıklamada "Yangın hortumlarıyla karşılaşıyoruz, kelimenin tam anlamıyla kasırga diye tanımlanabilir." dedi. Dört bölgede acil durum Shasta Bölgesi'nden toplam 38 bin kişi tahliye edilirken, California Valisi Jerrn Brown Shasta dahil üç bölgede acil durum ilan etti.

DONALD TRUMP BÖLGEYE FEDERAL DESTEK İÇİN ONAY VERDİ

Şu anda eyalet genelinde 12 bin itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor. California'nın uzun süren sıcak ve kuru yaz mevsiminde sık sık orman yangınları görülüyor. Ancak uzmanlar, kısmen bitki örtüsünü büyük ölçüde yok eden 2012-2017 arasındaki kuraklık yüzünden, bu kez son 10 yılın en kötü yangın mevsiminin yaşandığını belirtti.