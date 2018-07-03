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California'nın Kuzeyindeki Orman Yangını Etki Alanını Artırarak Devam Ediyor...

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde geçen hafta çıkan yangının etki alanını artırarak devam ettiği bildirildi.

California'nın Kuzeyindeki Orman Yangını Etki Alanını Artırarak Devam Ediyor...

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde geçen hafta çıkan yangının etki alanını artırarak devam ettiği bildirildi.

03 Temmuz 2018 Salı 17:37
California'nın Kuzeyindeki Orman Yangını Etki Alanını Artırarak Devam Ediyor...

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde geçen hafta çıkan yangının etki alanını artırarak devam ettiği bildirildi.

İtfaiye yetkilileri, Sacramento'nun kuzeybatısında hafta sonu çıkan yangının hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 243 kilometrekarelik alana yayıldığını kaydetti.

San Francisco'nun 160 kilometre kuzeydoğusunda cumartesi günü çıkan yangının güçlü rüzgarların da etkisiyle hızla yayılması üzerine en az 300 kişi için tahliye emri verildi.

California İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Gabe Lauderbale, Guinda kasabasındaki yangının kuru otlar, meşe ağaçları ve çalılar nedeniyle çok hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Yetkililer, Colorado'da 2 bin 500'den fazla evin boşaltılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

San Luis Vadisi Acil Durum Birimi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yangında 104 evin zarar gördüğünü duyurdu.

Yangında henüz herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmadığı belirtildi.

California Valisi Jerry Brown, geçen hafta yangın söndürme çalışmalarına daha fazla kaynak aktarabilmek için bölgede olağanüstü hal ilan etmişti.

Eyalette son yıllarda yaşanan kuraklığın bitki örtüsünü kurutmasıyla birlikte büyük ölçekli orman yangınlarının arttığı gözleniyor.

Lake County'de 2015 yılında çıkan orman yangınında 4 kişi yaşamını yitirmiş, 2 bine yakın bina da hasar görmüştü.

Geçen yıl aralık ayında, güneydeki Los Padres Ulusal Ormanı'nda başlayan ve 140 kilometrelik alana yayılan Thomas yangını eyalet tarihinin en büyük yangını olmuştu.

 

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Son Güncelleme: 03.07.2018 20:42
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