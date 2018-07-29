banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Süpermarkette hırsızlık
SÜPERMARKETTE HIRSIZLIK
Şans bu kez Mağusa'ya güldü
Büyük ikramiye Mağusa'ya isabet etti...
45 kişi FETÖ'den yakalandı
45 KİŞİ FETÖ’DEN YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
Lefkoşa'da hırsızlık
Kapat

California'daki yangında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

ABD'nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangında ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

California'daki yangında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

ABD'nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangında ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 06:03
California'daki yangında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

ABD'nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangında ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

BBC'de yer alan haberde, yangında 2 çocuk ve büyükannelerinin hayatını kaybetmesiyle birlikte yaşamını yitirenlerin sayısının 5'e çıktığı ifade edildi. Haberde, 6 kişiden ise halen haber alınamadığı da kaydedildi.

Pazartesi günü başlayan yangın yaklaşık 200 kilometrekarelik alanda etkili olmaya devam ederken, alevlerin yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 3 bin 400'den fazla itfaiyeci katılıyor.

Yetkililer, Shasta bölgesindeki çalılık alanda çıkan yangında 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığı açıklamıştı.

Yangında şu ana kadar 500'den fazla binanın hasar gördüğü ve 37 bin kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiği belirtilmişti.

Çalışmalara yangın söndürme uçaklarının da dahil olduğu kaydedildi.

Bölgede acil durum uyarısı da devam ediyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 29.07.2018 09:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6,4 büyüklüğünde deprem
6,4 büyüklüğünde deprem
Köpeğin başı mafyayla dertte…
Köpeğin başı mafyayla dertte…
ABD’de silahlı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD’de silahlı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralı var
“Yunanistan'da darbeciler yangın faciasından kurtarıldı“ iddiası
“Yunanistan'da darbeciler yangın faciasından kurtarıldı“ iddiası
Meksika'da saldırı: 5 ölü, 3 yaralı
Meksika'da saldırı: 5 ölü, 3 yaralı
Laos'taki çöken barajdan 11 binden fazla kişi etkilendi
Laos'taki çöken barajdan 11 binden fazla kişi etkilendi
Brezilya'da 8 otobüs ateşe verildi, kamu binalarına ateş açıldı
Brezilya'da 8 otobüs ateşe verildi, kamu binalarına ateş açıldı
Afganistan'da ebelik eğitim merkezine saldırı
Afganistan'da ebelik eğitim merkezine saldırı
Benalla milyonların önünde açıklama yaptı
Benalla milyonların önünde açıklama yaptı
İlginç Görüntüsü İle Dikkat Çeken Güneş Evi: The Heliodome
İlginç Görüntüsü İle Dikkat Çeken Güneş Evi: The Heliodome

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim