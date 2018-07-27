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California'daki yangında 1 buldozer operatörü hayatını kaybetti 3 itfaiyeci yaralandı

California'daki yangında 1 buldozer operatörü hayatını kaybetti 3 itfaiyeci yaralandı

27 Temmuz 2018 Cuma 09:38
California'daki yangında 1 buldozer operatörü hayatını kaybetti 3 itfaiyeci yaralandı

ABD'nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınları söndürme çalışmalarına katılan 1 buldozer operatörü hayatını kaybetti, 3 itfaiyeci yaralandı.

California İtfaiyesi sözcüsü Scott McLean, Shasta bölgesindeki çalılık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir buldozer operatörünün cesedinin bulunduğunu belirtti.
Yangında 3 itfaiyecinin yaralandığını bildiren McLean, "Yangın, yoluna çıkan her şeyi alaşağı ediyor." dedi.
McLean, yangının Shasta, Keswick ve 90 binden fazla kişinin ikamet ettiği Redding bölgesinin batısını etkisi altına aldığını ve çok sayıda evin zarar gördüğünü kaydetti.
Pazartesi günü başlayan yangının, 115 kilometrekarelik alanı etkilediği belirtildi.
Diğer yandan CNN'nin haberine göre, Riverside bölgesindeki Bernardino Milli Ormanı'nda çarşamba günü çıkan ve 30 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangının sadece yüzde 5'i kontrol altına alındı.
California Valisi Jerry Brown, Shasta ve Riverside bölgelerinde acil durum ilan etti.
 

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Son Güncelleme: 27.07.2018 13:04
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