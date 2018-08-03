California'daki yangın nedeniyle tahliyeler sürüyor

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde kontrol altına alınamayan yangınlarda yeni tahliye uyarısı yapıldı.

ABD Orman Hizmetleri Başkanlığından yetkililer, Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan yangın nedeniyle bölgedeki 14 bin kişi için tahliye emri verildiğini açıkladı.

Yetkililer, Shasta bölgesindeki çalılık alanda geçen hafta başlayan ve 6 kişinin ölümüne neden olan yangının, yüzde 39'unda kontrol sağlanmasına rağmen, 506 kilometrekarelik alanı etkisi altına aldığı bildirdi.

San Francisco'nun kuzeyinde engebeli arazide çıkan ve 16 evin hasar görmesine neden olan yangının, büyümeye devam ettiğini belirten yetkililer, alevlerin 8 binden fazla bina için risk oluşturduğunu kaydetti.

Eyaletin kuzeyindeki Redding bölgesi ve çevresinde etkili olan yangında binden fazla evin yandığı bildirilmişti.

Mendocino ve Lake County bölgelerini etkisi altına alan yangın nedeniyle hafta başından bu yana yaklaşık 20 bin kişi tahliye edilmişti.

Bu arada dün eyaletin Sierra Nevada bölgesinde de en az 3 yeni yangının çıktığı belirtilmişti.