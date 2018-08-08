banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96318
ALTIN
206.300
DOLAR
5.2910
STERLİN
6.8268
EURO
6.1333
Yarın 7,5 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Medvedev, KKTC’yi örnek gösterdi
MEDVEDEV, KKTC’Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Özcafer: ''Bu destan daima övünçle anılacaktır''
ÖZCAFER: “BU DESTAN DAİMA ÖVÜNÇLE...
Kanunsuz avlanma
KANUNSUZ AVLANMA
banner282
Flaş Haber
Kanunsuz avlanma
Kapat

California'daki orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir

California'daki orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir

08 Ağustos 2018 Çarşamba 06:54
California'daki orman yangınları ay sonuna kadar devam edebilir

California tarihinin en büyük orman yargınlarının ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. 

Yerel basındaki haberlere göre, Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan alevler bin 176 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırlık alana ulaşarak hemen hemen Los Angeles kenti büyüklüğündeki bölgeyi yok etti.
İtfaiye yetkilileri, Yosemite Milli Parkı'nın bir kısmının da yangınlar nedeniyle kapatıldığını duyurdu. 
Yangınların üçte birinin kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, itfaiye görevlilerinin kuvvetli rüzgarlar ve düşük nemli ortamda 18 yangınla mücadele ettiğini vurguladı.
BBC haberinde de California itfaiye yetkililerinin, eyalet tarihinin en büyük yangını olarak nitelendirilen ve eyaletin birkaç yerinde devam eden yangınların ay sonuna kadar sürmesinden endişe ettiklerini açıkladığı bilgisine yer verildi.
Mendocino Milli Parkı çevresindeki yangınlarda, 75 bina yanarken, binlerce kişi de tahliye edildi. 
Ülkenin kuzeyinde etkili olan, 647 kilometrekareden fazla alanı yok eden yangın da hala kontrol altına alınamadı. 
Yangında 7 kişi yaşamını yitirirken, bin 500 bina da kül oldu.
California'da yangınla mücadele çalışmalarına 14 binden fazla itfaiyeci katılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, California'daki yangınların büyümesinden "kötü çevre politikaları uygulayan" eyalet yetkililerini ve "suyu gerektiği gibi kullanmayan" itfaiyecileri sorumlu tutmuştu.
Eyalet yetkilileri ve yangın söndürme uzmanları ise Trump'a cevap vermekte gecikmemiş ve "yangınları söndürmek için yeterli suyun bulunduğunu", ayrıca "şiddetli ve yıkıcı yangınlara iklim değişikliğinin neden olduğunu" ifade etmişti. 
 

banner288
Son Güncelleme: 08.08.2018 10:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'de Yılda 700 Binden Fazla Yabancı Vize Sürelerini Aşıyor
Abd'de Yılda 700 Binden Fazla Yabancı Vize Sürelerini Aşıyor
Endonezya’daki Depremde Ölenlerin Sayısı 131’e Yükseldi
Endonezya’daki Depremde Ölenlerin Sayısı 131’e Yükseldi
Pasifik’teki Hindistan Cevizi Ağaçları Tehlikede
Pasifik’teki Hindistan Cevizi Ağaçları Tehlikede
Brezilya Sınırını Venezuelalı Göçmenlere Yeniden Açtı!
Brezilya Sınırını Venezuelalı Göçmenlere Yeniden Açtı!
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Fetö Şüphelileri Yakalandı!
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Fetö Şüphelileri Yakalandı!
Trump'ın yıldızının kaldırılması istendi
Trump'ın yıldızının kaldırılması istendi
Tesla CEO'sundan “borsadan çekilme“ açıklaması
Tesla CEO'sundan “borsadan çekilme“ açıklaması
Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik gerginlik
Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik gerginlik
Rıza Sarraf'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan suçlamaları kabul etti
Rıza Sarraf'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan suçlamaları kabul etti
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan “20 milyar dolarlık Tweet“
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan “20 milyar dolarlık Tweet“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim