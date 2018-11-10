California'daki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, eyaletin kuzeyindeki San Francisco şehrinin yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Yangının 362 kilometrekarelik bir alana yayıldığını kaydeden yetkililer, çoğu ev olmak üzere 6 bin 700 binanın kül olduğunu ifade etti.

CNN'in haberinde de yangında 35 kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.

California'nın güney kesimlerinde etki olan ve Malibu sahiline kadar ilerleyen diğer yangınlarda da toplam 250 bin kişi için tahliye emri verildi.

Güneydeki "Hill" ve "Woolsey" adı verilen yangınlarda iki günden 150'den fazla evin yandığı bildirildi.