banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
193.959
DOLAR
4.9266
STERLİN
6.4695
EURO
5.7592
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Dikkat yarın o bölgelerde elektrikler kesilecek...
Yarın 7 saat o bölgeye...
Hırsızlık yaptığı yerde bulundu
HIRSIZLIK YAPTIĞI YERDE BULUNDU
Umuda yolculuk yalan oldu
UMUDA YOLCULUK YALAN OLDU
banner282
Flaş Haber
Umuda yolculuk yalan oldu
Kapat

California'da yeni yangın alarmı

California'nın kuzeyinde bulunan Mendocino Ulusal Ormanı'nın orta kesimlerinde, eski bir çiftlik ve tarım bölgesi yakınında yeni bir orman yangını çıktı.

California'da yeni yangın alarmı

California'nın kuzeyinde bulunan Mendocino Ulusal Ormanı'nın orta kesimlerinde, eski bir çiftlik ve tarım bölgesi yakınında yeni bir orman yangını çıktı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:17
California'da yeni yangın alarmı

California'da yeni yangın alarmı

California'nın kuzeyinde bulunan Mendocino Ulusal Ormanı'nın orta kesimlerinde, eski bir çiftlik ve tarım bölgesi yakınında yeni bir orman yangını çıktı.

Californiada yeni yangın alarmı

ABD California'da alevler bu kez eyaletin kuzeyinde bulunan Mendocino Ulusal Ormanı yakınındaki tarım bölgesini etkisi altına aldı.

Mendocino Kasabası Şerif Yardımcısı Matthew Kendall, salı günü akşam saatlerinde kasabanın kuzeyinde eski bir çiftlik ve tarım bölgesi olan Covelo Köyü yakınında orman yangını başladığını açıkladı.

Yangın nedeniyle Covelo'daki 60 haneye tahliye emri verildiği belirtildi.

Bir haftada 50 bin tahliye

Öte yandan eyaletin kuzeyindeki Shasta bölgesindeki çalılık alanda geçen hafta başlayan yangının ise halen ancak yüzde 23'ünde kontrolün sağlandığı ifade edildi.

Geçen haftadan bu yana bölgeden yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edildiği yangında, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 818 ev tamamen yanmış, 165 ev de hasar görmüştü.

Söndürme çalışmalarının ardından Shasta bölgesinde 10 bin kişinin evlerine dönmesine izin verilmişti.

275 kilometrekare alanı etkiledi

Mendocino ve Lake County bölgelerini etkisi altına alan yangın nedeniyle de yaklaşık 20 bin kişi tahliye edilmişti. Yaklaşık 275 kilometrekare alanı etkileyen ikiz yangında 7 ev yanarak yok olmuştu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da uçak düştü
Meksika'da uçak düştü
ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'ten 'Papaz Branson' açıklaması
ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'ten 'Papaz Branson' açıklaması
Kuzey Kore'nin İade Ettiği Asker Kalıntılarından Yalnızca Bir Künye Çıktı
Kuzey Kore'nin İade Ettiği Asker Kalıntılarından Yalnızca Bir Künye Çıktı
California'nın Kuzeyinde Yeni Orman Yangını
California'nın Kuzeyinde Yeni Orman Yangını
Apple'ın Net Kar Ve Geliri Arttı!
Apple'ın Net Kar Ve Geliri Arttı!
ABD'nin Londra Büyükelçiliği Kullanılmayan Eşyaları Açık Artırmaya Çıkarıyor...
ABD'nin Londra Büyükelçiliği Kullanılmayan Eşyaları Açık Artırmaya Çıkarıyor...
Finlandiya'da Sığınmacının Sınır Dışı Edilmesine Uçakta Protesto!
Finlandiya'da Sığınmacının Sınır Dışı Edilmesine Uçakta Protesto!
'Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltecek' iddiası
'Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltecek' iddiası
ABD'de kadınlar Trump yönetimini protesto etti
ABD'de kadınlar Trump yönetimini protesto etti
Peru'da iki tren çarpıştı...23 yaralı var
Peru'da iki tren çarpıştı...23 yaralı var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim