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California'da orman yangını kontrol altına alınamıyor

ABD'nin California eyaletindeki San Bernardino Milli Ormanı'nda çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

California'da orman yangını kontrol altına alınamıyor

ABD'nin California eyaletindeki San Bernardino Milli Ormanı'nda çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:02
California'da orman yangını kontrol altına alınamıyor

California'da orman yangını kontrol altına alınamıyor

ABD'nin California eyaletindeki San Bernardino Milli Ormanı'nda çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

ABD'de Riverside County itfaiye ekipleri, 5 evin yanması ve tüm kasabanın tahliye edilmesine yol açan orman yangınını başlattığı şüphesiyle 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti.Yaklaşık 12 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı

Yetkililer, 32 yaşındaki Brandon N. McGlover isimli kişinin dün Riverside bölgesinde birden fazla yangın çıkardığının sanıldığını aktardı.

Bölgedeki yaklaşık 12 bin kişi için tahliye emri verildi.

CNN'nin haberine göre, dün sabah başlayan ve 19 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangını söndürme çalışmalarına yaklaşık 500 itfaiyeci katılırken, yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yosemite Milli Parkı'nın belirli bölümleri, bölgede etkili olan orman yangını nedeniyle dün ziyarete kapatılmıştı.

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