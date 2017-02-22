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22 Şubat 2017 Çarşamba 07:37

Calıfornıa'da Evlerini Su Basan Yaklaşık 200 Kişi Kurtarıldı

ABD'nin batısındaki California eyaletinde şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede su baskını yaşanan evlerinde mahsur kalan 200'e yakın kişi teknelerle kurtarıldı.

Calıfornıa'da Evlerini Su Basan Yaklaşık 200 Kişi Kurtarıldı
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GÜNLERDİR ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ETKİLİ OLDUĞU EYALETİN SAN JOSE KENTİNDE 60'TAN FAZLA EVİ SU BASTI

ŞERİF DEPARTMANI VE İTFAİYE EKİPLERİ 1,5 METREYİ AŞAN SUDA TEKNELERLE İLERLEYEREK EVLERİNDE MAHSUR KALAN YAKLAŞIK 200 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

 ABD'nin batısındaki California eyaletinde şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede su baskını yaşanan evlerinde mahsur kalan 200'e yakın kişi teknelerle kurtarıldı.

Eyalet genelinde günlerdir süren şiddetli yağışlar büyük hasarlara neden oluyor.

San Francisco ve Silikon Vadisi'nin güneyinde bulunan San Jose kentinde bir bölge tamamen sular altında kaldı. Görevli ekipler 60'tan fazla ev ve onlarca aracın etkilendiği bu olayla ilgili kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Şerif departmanı ve itfaiye ekipleri bazı binalarda mahsur kalan kişileri kurtarmak için 1,5 metreyi aşan suda teknelerle çalışma yaptı. Sular altında kalan evlerinden tahliye edilen yaklaşık 200 kişi San Jose Belediyesi tarafından geçici olarak barınaklara yerleştirildi.

BARAJ VE DEREDEKİ TAŞKIN AFETİN BOYUTUNU BÜYÜTTÜ

San Jose İtfaiyesinden Mitch Matlow, yaptığı açıklamada, Anderson Barajı'ndan taşan sular ve Coyote Deresi'nin su seviyesinin yükselmesinin afetin daha fazla hissedilmesine yol açtığını söyledi.

Matlow, 60'ı aşkın evde mahsur kalan kişileri tahliye ettiklerini, bunun yanı sıra bölgedeki hayvanları kurtardıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan müteahhit Val Kazimirov ise kiracısının kendisini arayıp afet yaşandığını söylemesi üzerine evini kontrol etmeye geldiğini anlattı.

Evinde büyük hasar oluştuğunu belirten Kazimirov, "Doğal afet için yapabileceğimiz bir şey yok. Kirada kalanların durumu iyi değil, gidecek başka yerleri yok'' diye konuştu.

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