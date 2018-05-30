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Çaldığı Cep Telefonunu Sahibine Satmaya çalıştı...

Almanya'da 25 yaşındaki kapkaççı, kafede oturan 20 yaşındaki bir gencin telefonunu çaldı. Çaldığı telefonu sahibine satmaya çalışan hırsız, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Çaldığı Cep Telefonunu Sahibine Satmaya çalıştı...

Almanya'da 25 yaşındaki kapkaççı, kafede oturan 20 yaşındaki bir gencin telefonunu çaldı. Çaldığı telefonu sahibine satmaya çalışan hırsız, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 21:29
Çaldığı Cep Telefonunu Sahibine Satmaya çalıştı...

Çaldığı Cep Telefonunu Sahibine Satmaya Kalkışan Hırsız Suçüstü Yakalandı

Almanya'da 25 yaşındaki kapkaççı, kafede oturan 20 yaşındaki bir gencin telefonunu çaldı. Çaldığı telefonu sahibine satmaya çalışan hırsız, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 25 yaşındaki bir kapkaççı, kafede oturan 20 yaşındaki bir gencin telefonunu çaldı. Telefonu açık olan çantasından alan hırsız, kaçarak izini kaybettirdi.

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250 EURO'YA SAHİBİNE SATMAYI TEKLİF ETTİ

Bir süre sonra telefonun çalındığını fark eden genç, arkadaşının telefonuyla kendi numarasını aradı. Telefona cevap veren kapkaççı, telefonu kendisinin aldığını isterse 250 euro karşılığında geri verebileceğini söyledi. Telefonun sahibi hırsızın teklifini kabul etti.

YANINDA POLİSLERLE GİTTİ

Hırsız ve telefonun sahibi buluşmak için randevulaştı. Hırsızlık mağduru kişi buluşmaya, yanına para yerine polisleri alarak gitti. Buluşma yerinde bir süre bekledikten sonra kapkaççı da geldi. Kapkaççı telefonu sahibine verdi. Sözleştikleri gibi 250 euro'yu almayı beklediği anda polisler kendisini kıskıvrak yakaladı.

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