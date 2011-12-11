Çakıcı Nüfus sayımı fiyasko

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, İlkel Yöntemlerle Yapılan Nüfus Sayımından Doğru Rakamlara Ulaşmanın Mümkün Olmadığını Belirterek, 4 Aralık'ta Yapılan Sayımın "Fiyaskoyla Sonuçlandığını" Savundu.

tdp'den Yapılan Açıklamaya Göre, Sayımda Pek Çok Kişinin Kayıt Dışı Kaldığını, Bazı Bölgelerde Muhtarların Dahi Sayılmadığını, Pek Çok Kişinin Sayıma Çeşitli Nedenlerle Katılmadığını, Kaçaklara İse Komik Bir Şekilde "Sayıma Katılın" Şeklinde Çağrı Yapıldığını Kaydeden Çakıcı, "Vizyonsuzluk, Bilgisizlik İçinde Olan Hükümet Nüfusunu Bile Saymayı Başaramamıştır" Dedi.

de - Facto Nüfusun 294 Bin 906 Olarak Açıklandığını Ve 2006'daki Nüfus Sayımına Göre Yüzde 11'lik Bir Artışla 29 Bin 806 Artış Olduğunun Belirtildiğini Kaydeden Çakıcı; "Yolların, Sokakların, Hastanelerin, Okulların Durumunun Açıklanan Rakamları Yalanlandığını" Belirtti.

"Elektronik Sisteme Geçmek Şart"

geçtiğimiz Pazar Yapılan Nüfus Sayımının Gerçek Rakamları Ve Nüfus Yapısını Ortaya Çıkaracak İçerikte Olmadığına Defalarca Vurgu Yaptıklarını Ve Bu Şekilde Yapılacak Sayımdan Asla Gerçek Rakamların Ortaya Çıkmayacağına İşaret Ettiklerini Belirten Çakıcı, Tek Tuşla Bir Kişi Hakkındaki Tüm Verilere Ulaşılabilecek Elektronik Bir Sisteme Geçilmesinin Şart Olduğunu Söyledi. Çakıcı, Bu Yapılmadığı Sürece Doğru Rakamlara Ulaşmanın Mümkün Olmayacağı Uyarısında Bulundu.

hükümetin, Elektronik Ortama Geçme Planlamasının Olmadığını Savunan Ve Bunun En Büyük Hata Ve Eksiklik Olduğunu Belirten Çakıcı, "İnsanların Bir Kez Daha Eve Kapanmasına Sebep Olunduğu Gibi, Bundan Sonraki Nüfus Sayımlarında Böyle Bir Durumun Yaşanmasına Engel Olacak Hiçbir Planlama Da Yapılmamıştır" Dedi.

"Rakamlar Yanlış... Aciz..."

yapılan Temel Hatalar Ve Yanlış Uygulamalar Nedeniyle Nüfusun Doğru Sayılamadığını Belirten Çakıcı, "Bu Şekilde Yapılan Sayımın Ardından Açıklanan Rakamları Doğru Kabul Etmek Mümkün Değildir. Rakamlar Yanlıştır Ve Nüfusumuzun Gerçek Sayısını Göstermekten Acizdir" Şeklinde Konuştu.

"Açıklanan Rakamların Nüfus Sayımının Bir Fiyasko Olduğunun Göstergesi Olduğunu" İleri Süren Çakıcı, "Kamuoyu Bugün Hala Trilyonlarca Lira Para Harcanarak Yapılan Bir Sayıma Rağmen Nüfusumuzun Ne Olduğunu Bilmemektedir. Yazıklar Olsun" Dedi.