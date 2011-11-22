Çakıcı Hükümet Vatandaşlara Kumar Yolunu Açıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, vatandaşlarını kumar bağımlılığından kurtarması gereken Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti’nin, tam tersine kumarı teşvik ettiğini savundu.

Konuyla ilgili açıklamasında, Cumhuriyet Meclisi’nde önceki gün ivediliği alınan ve bir tek TDP’nin ‘hayır’ oyu kullandığı Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın 6. Maddesi C Bendinde ‘30 yaşını doldurmuş, yıllık 5 Bin Euro ödeyen her KKTC vatandaşı kumarhanelere girebilir’ ibaresi olduğunu belirten Çakıcı, hükümetin, KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişini serbest bırakmaya hazırlandığını ileri sürdü.

Kumarın da tıpkı uyuşturucu gibi bir bağımlılık olduğunu ve ülkedeki kumar bağımlılığı oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Çakıcı, “Ülkede yüzde 2.2 kumar bağımlısı varken ve yüzde 30’a yakın insanımız da, bağımlı olmasa bile, kumarla bir şekilde sorunu mevcutken, bağımlılığı önlemesi gereken hükümet, tam tersine, bu bağımlılığı daha da artıracak çalışmalar yapıyor” dedi.

Kumarhanelerin devlete ödedikleri harçlar yükseltilirken, diğer yandan da KKTC vatandaşlarına kumarhanelerin serbest bırakılmasıyla, ‘gidin paranızı vatandaştan çıkarın’ anlamına gelen çalışmalar yapıldığını iddia eden Çakıcı, bu zihniyetin, halkını değil, tamamen kendini düşünen bir zihniyet olduğunu savundu.

Geçtiğimiz hükümet döneminde, kumarhanelere denetim getirilmesinin yanı sıra, uluslararası örgütlerin Kuzey Kıbrıs’ı kara para listesine almasını da önlemek amacıyla, gündeme getirilen ve TDP’’nin de desteğiyle geçen kumarhanelerin denetimiyle ilgili yasaya yönelik, o dönemde muhalefette bulunan UBP’nin buna şiddetle karşı çıktığını ve ‘kumarı destekliyorlar’ diye günlerce yalan yanlış söylemlerle yaygara çıkardığını ileri süren Çakıcı, UBP’nin ne kadar popülist davrandığının bugün bir kez daha ispatlandığını iddia etti.

“Bu olay insan özgürlüğü bağlamında değerlendirilemez. O zaman 5 Bin Euro veren de uyuşturucu kullansın, mantık o mantık” diyen Çakıcı, “Bütün bilimsel çalışmalar bir ülkede kumarhane varsa, o ülkedeki kumar bağımlılığı artar sonucunu ortaya koyarken, bizim yasağı kaldırmamız hangi bilime ve akla dayanmaktadır” diye sordu.