Çakıcı Hristofyas'la görüştü

Kıbrıs Müzakereleri konusunda New York’ta gerçekleştirilecek Üçlü Zirve’ye sayılı günler kala, muhalefet partilerinde de hareketlilik başladı.
Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, beraberinde bir heyetle Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ı ziyaret etti.
Başkanlık Sarayı’ndaki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Toplantının ardından açıklama yapan Çakıcı, Hristofyasla, devam eden müzakere süreci ve Rum Yönetimi’nin 12’nci bölgede sürdürdüğü petrol-doğal gaz çalışmalarını değerlendirdiklerini açıkladı.
Çakıcı, Hristofyas’tan, Mülkiyet konusunda Kıbrıs Türk tarafının seviyesinde adım atmasını istediğini de belirtti.