Çakıcı Bileşik Faiz Sorununa Acil Çözüm

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bileşik faiz ve faize faiz yasasının on binlerce insanı mağdur ettiğini, bazı bankaların desteklediği “çek senet mafyaları” oluşturduğunu

savunarak, soruna acil olarak köklü ve kalıcı çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Çakıcı yazılı açıklamasında, “CTP-DP koalisyon hükümeti döneminde geçen ve binlerce insanın kanını emen, birçok kişinin cezaevine düşmesine neden olan, binlerce kişiyi de tehdit eden” Faiz Yasası’nın

ivedilikle kabul edilebilir ve çağdaş normlara uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Tüm bu mağduriyetlere son vermek amacıyla TDP olarak 3 Kasım’da Meclis’e, ülkedeki tüm borç ilişkileriyle borçlanma işlemlerinde uygulanmak üzere Faiz Yasası Önerisi sunduklarını anımsatan Çakıcı,

bu önerinin mecliste ivedilikle ele alınmasının acil bir gereklilik olduğunu vurguladı. TDP’nin sunduğu yasa tasarısının bir şekilde gözden kaçırılmaya çalışıldığını belirten Çakıcı, “Eğer gerçekten niyet varsa

bu konu ciddiyetle ele alınarak çözülmelidir. Bu işi oyalama ve zamana oynama düşüncesinden bir an önce vazgeçilmelidir” dedi.

Yürürlükteki uygulamaya göre, 45 bin sterlin borcun 3-4 yıl içinde 2 milyon 500 bin; 800 TL’nin ise 800 bin TL’ye ulaşmasının mümkün olduğunu anlatan Çakıcı, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir

uygulama bulunmadığına dikkat çekti. Çakıcı, yaptıkları yasa önerisiyle döviz borcunun bir katı, Türk Lirası borcunun ise iki katıyla sınırlanmasını düzenlediklerini belirtti.

“ARKASINDA BAZI SİYASİLER VAR”

“Binlerce insanın kanını emer duruma gelen bu düzenden birilerinin rant sağlamaya devam ettiğini, bazı bankaların da yasadaki boşluktan acımasızca yararlandığını, bu işlere bağlı olarak çeteler ve

tefecilerin oluştuğunu” ifade eden Çakıcı, bu kişilerin arkasında da bazı siyasilerin olduğunu iddia etti.

Tefecilerin arkasında bazı finans çevreleri olduğunu, bu çevrelerin de bazı UBP milletvekilleri ile bağlantıları olduğunu öne süren Çakıcı, yasanın değiştirilmemesinin esas nedenlerinden birinin de bu

olduğuna dikkat çekti. Siyasi irade olması halinde, bu düzenlemenin bir günde yapılabileceğini kaydeden Çakıcı, “Bu yasa bu kişileri destekleyen siyasiler nedeniyle değişmiyor” dedi.