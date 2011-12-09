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Çakıcı 2012 Bütçesi Statükoyu Devam Ettirmeyi Hedefliyor

Çakıcı bütçenin ekonomik büyümeyi değil, küçülmeyi öngördüğü görüşünü dile getirdi

Çakıcı 2012 Bütçesi Statükoyu Devam Ettirmeyi Hedefliyor

Çakıcı bütçenin ekonomik büyümeyi değil, küçülmeyi öngördüğü görüşünü dile getirdi

09 Aralık 2011 Cuma 15:41
Çakıcı 2012 Bütçesi Statükoyu Devam Ettirmeyi Hedefliyor
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TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’ndan geçmişten farklı bir anlayış olmadığını, bütçenin statükoyu devam ettirmeyi hedeflediğini savunarak, “2012 bütçesinde gelir dağılımını dengeleyen ve orta sınıfı koruyan bir anlayış söz konusu değildir” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda 2012 Mali Yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu’ndan sonra TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı söz aldı.

Bütçenin tekel ve tröstü koruduğunu, sosyal devlet anlayışı ile yapılmadığını savunan Çakıcı,  bütçenin ekonomik büyümeyi değil, küçülmeyi öngördüğü görüşünü dile getirdi.

Daha çok çalışanı ezerek tasarrufu öngören bütçeyle karşı karşıya bulunduklarını ileri süren Çakıcı, geçmiş yıllara rağmen bütçe rakamlarının büyümesine karşın, bütçe açığının giderilememesinin düşündürücü olduğunu söyledi.

Türkiye’de Kıbrıs Türkünün  zenginlik içinde yaşamakta olduğuna ilişkin bir anlayış bulunduğunu, bunu bizzat Başbakan Erdoğan’ın kendisine söylediğini ve  “Bu rakamları bana sizin hükümetiniz verdi”  dediğini ifade eden Çakıcı, bunun böyle olmadığını Erdoğan’a anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Çakıcı, bu konuda Türkiye hükümetlerinin yanıltılmakta  olduğunu ifade etti.

Kendi ayakları üzerinde durulması konusunda hem fikir olduğunu ama orta kesimin ayaklarını keserek bunun başarılamayacağını kaydeden Çakıcı,  ülkede kaçakçılığın devam ettiğini, zenginin daha zengin olmaya devam ettiğini savundu.

Çakıcı, Türkiye’den “aferin” alınacak bir bütçenin yapıldığını söyledi.

Kaçak yaşamın üzerine gerçek anlamda gidilmediği görüşünü dile getiren Çakıcı, çalışma yaşamının düzelmemesinin esas sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğunu söyledi.

Kalkınma Bankası’ndan verilen kredilerin toplanamamasının da devleti gelirlerinden yoksun bıraktığını ifade eden Çakıcı,  birleşik faiz konusunda hala daha bir yasa tasarısının hazırlanıp Meclis’e getirilmemesini eleştirdi.

Dünyanın hiçbir yerinde borcundan dolayı insanların hapis edilmediğini anlatan Çakıcı, bu türde insanların mağduriyetlerinin giderilmesi için de bir çalışma görmediklerini söyledi.

Bunun sonucunda oluşan tefecilerin mahkemeleri ve polisi tahsilatçı duruma soktuğunu ileri süren Çakıcı, bu konuda da bir önlem alınmadığını savundu.

“Bu hükümetten sosyal adaleti beklemek ölü gözünden yaş beklemektir” diyen Çakıcı, “statükonun bütçesine hayır” diyeceklerini  dile getirerek sözlerini tamamladı.

Son Güncelleme: 09.12.2011 15:41
Anahtar Kelimeler:
MeclisBütçeYorgancıoğluçakıcıYasa Tasarısı
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