Cairo Dwek, magazin gündeminin tepesinde!

Kısa bir süre öncesine kadar adını sadece belli bir çevrenin duyduğu genç bir modeldi. Ancak 20 yaşındaki Cairo Dwek, One Direction grubuyla ünlenen Liam Payne ile aşk yaşamaya başladığında adını bilmeyen kalmadı! Hatta Cairo Dwek'in sürdürdüğü gösterişli yaşam tarzı da gözler önüne serilmeye başlandı.

Cairo Dwek, İngiliz şarkıcı Cheryl Cole ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü çeldiği Liam Payne ile İtalya'da Como Gölü yakınlarında görüntülendi. Dwek, o sırada İtalya'da tatilde bulunuyordu. Ama işin ilginç kısmı başka! Çünkü Cairo Dwek, geçtiğimiz 8 ayda tam 7 kez dünyanın çeşitli yerlerinde tatile çıktı. Türkiye'den İngiltere'ye, İtalya'dan Yunanistan'a, Avustralya'dan Fransa'ya gitmediği yer kalmadı. Cairo Dwek, bu tatillerde çekilen pozlarını da Instagram sayfasında paylaşıyor.

Liam Payne ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra Instagram'daki takipçi sayısı artan Dwek, podyumlarda olduğundan çok daha hızlı biçimde şöhrete ulaştı.