Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107015
ALTIN
172.114
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6574
EURO
4.9307
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
YILDIRIM’I AĞIR CEZA ÇARPTI
İş kazasında 1 kişi yaralandı
İŞ KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI 
6 kişiyi tutukladı
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN UYARI
banner256

Cage\'den Abd\'de İşkence Raporu

Londra, 26 Nisan 18 (.): Sivil Toplum Kuruluşu (STK) CAGE, Ali el-Marri adlı Katar vatandaşının, 13 yıl süren tutukluğu sırasında ABD\'de uğradığı işkenceyi belgeleyen bir rapor yayımladı.

Cage\'den Abd\'de İşkence Raporu

Londra, 26 Nisan 18 (.): Sivil Toplum Kuruluşu (STK) CAGE, Ali el-Marri adlı Katar vatandaşının, 13 yıl süren tutukluğu sırasında ABD\'de uğradığı işkenceyi belgeleyen bir rapor yayımladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Cage\'den Abd\'de İşkence Raporu

Londra, 26 Nisan 18 (.): Sivil Toplum Kuruluşu (STK) CAGE, Ali el-Marri adlı Katar vatandaşının, 13 yıl süren tutukluğu sırasında ABD\'de uğradığı işkenceyi belgeleyen bir rapor yayımladı.

Londra merkezli STK CAGE\'in yayımladığı 51 sayfalık raporda, el-Marri\'nin, FBI tarafından, 11 Eylül 2001 saldırılarının faillerinden biriyle ilişkili olma suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından başlayan 13 yıllık tutukluluk süresince maruz kaldığı işkencelere yer verildi.

Rapora göre El-Marri, yaklaşık 18 ay, yüzlerce Müslüman şüpheli ile New York\'taki bir tutukevinde yargılanmadan tutulduktan sonra, dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından resmi olarak \'\'düşman savaşçı\'\' ilan edildi ve Güney Carolina\'daki bir askeri hapishaneye nakledildi.

Askeri hapishanede 14 ay tutulan el-Marri\'nin, burada FBI ve ABD Savunma Bakanlığı görevlilerinin sistematik işkencesine maruz kaldığı ileri sürüldü.

Rapora göre el-Marri, askeri üsteki tutukluluğu sırasında uzun süreli hücre cezası, fiziksel ve manevi şiddet, dini ve kültürel istismar ile aile üyelerine tehdidin de aralarında yer aldığı bir dizi işkenceye tabi tutuldu.

El-Marri\'nin maruz kaldığı işkencelerin sonunda, 2009\'da kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmek zorunda kaldığı belirtilen raporda, Katar vatandaşının gördüğü işkencelerin, 14 aylık bölümüne ilişkin belgelere yer verildi.

Mahkumiyetinden sonra 5 yıl hapis yatan el-Marri, 2014\'de serbest bırakılmıştı.

ÜNLÜ AJANA SUÇLAMA

El-Marri\'nin sorgularında yer alan 6 görevlinin isimlerine yer verilen raporda, bu kişilerin, uluslararası hukuka göre bulundukları ülkelerde işkence suçlamasıyla yargılanması çağrısında da bulunuldu.

banner223
Raporda işkence ile suçlanan isimler arasında 2005\'te FBI\'dan istifa ederek Soufan Group adlı güvenlik danışmanlık şirketini kuran Lübnan asıllı ajan Ali Soufan da yer aldı.

Soufan, 11 Eylül saldırılarının önlenememesinde, CIA\'in FBI ile bilgi paylaşmamasının etkili olduğunu öne sürmesiyle gündeme gelmişti.

Saldırıların öncesinde ve sonrasında rol aldığı terörle mücadele operasyonları nedeniyle Soufan, ABD basınında "11 Eylül\'ü önlemeye en çok yaklaşan kişi" olarak nitelendirilmişti.

CAGE raporunda, İngiltere ve Katar\'a Soufan Group ile yapılmış sözleşmelerin de gözden geçirilmesi çağrısı yapıldı.

CAGE DİREKTÖRÜ BELGELERİ PAYLAŞMAMIŞTI

CAGE Direktörü Muhammed Rabbani, el-Marri raporunda yer verilen bazı belgeleri, İngiliz makamlarıyla paylaşmadığı için 2016 yılında gözaltına alınmıştı.

Rabbani, güvenlik güçlerine cep telefonu ve bilgisayarının şifrelerini vermeyi reddettiği için \'\'yetkilileri engellemek ve arama işlemini aksatmak\'\'tan suçlu bulunmuş ancak 12 ay başka suç işlememesi koşuluyla sadece mahkeme masraflarını ödemeye mahkum edilmişti.

Rabbani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cep telefonunda ve bilgisayarında hassas bir işkence vakasına ait bilgiler bulunduğunu ve şifreleri vermeyi reddetmesinin nedeninin, mağdurun mahremiyetini ve gizliliğini korumak olduğunu söylemişti.

İngiltere ve ABD\'nin "terörle mücadele" stratejilerini mercek altına alan CAGE, mağdurların haklarını savunan çalışmalarıyla tanınıyor. CAGE\'in yöneticileri arasında Guantanamo\'da 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan insan hakları aktivisti Muazzam Beg de bulunuyor.

(AA/AK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd’nin Yeni Dışişleri Bakanı Pompeo
Abd’nin Yeni Dışişleri Bakanı Pompeo
Mattis'ten Suriye Açıklaması: “şu Aşamada Geri Çekilme Söz Konusu Değil”
Mattis'ten Suriye Açıklaması: “şu Aşamada Geri Çekilme Söz Konusu Değil”
Romanya'da Sağlık Çalışanları Sokaklara Döküldü
Romanya'da Sağlık Çalışanları Sokaklara Döküldü
Tayvanlı Uyuşturucu Kaçakçılarına Endonezya'da İdam Cezası
Tayvanlı Uyuşturucu Kaçakçılarına Endonezya'da İdam Cezası
Juncker, 2 Yunan Askerin Serbest Bırakılması Çağrısında Bulundu
Juncker, 2 Yunan Askerin Serbest Bırakılması Çağrısında Bulundu
Ab,
Ab, "yalan Haber" İçin Kural İstedi
Ab'den Myanmar'a Yeni Yaptırımlar
Ab'den Myanmar'a Yeni Yaptırımlar
Nato Dışişleri Bakanları Brüksel'de Bir Araya Gelecek
Nato Dışişleri Bakanları Brüksel'de Bir Araya Gelecek
Endonezya'da Kaçak Petrol Kuyusundaki Patlama... Ölü Sayısı Artıyor...
Endonezya'da Kaçak Petrol Kuyusundaki Patlama... Ölü Sayısı Artıyor...
Abd-pakistan İlişkilerinde Trafik Kazası Gerilimi
Abd-pakistan İlişkilerinde Trafik Kazası Gerilimi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim