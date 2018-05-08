Çad Tam Başkanlık Sistemine Geçti

Ankara, 8 Mayıs 18 : Orta Afrika ülkesi Çad Cumhuriyeti, yeni anayasanın onaylanması ve yeni hükümetin kurulmasıyla yarı başkanlıktan tam başkanlık sistemine geçti.

Tam başkanlık sistemini öngören yeni anayasasının, Anayasa Mahkemesi ve Meclis tarafından onaylanmasıyla ülkede dördüncü cumhuriyete geçildi.

Başbakan Albert Pahimi Padacke’ın istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı İdriss Deby İtno, 25\'i bakan ve 4 devlet sekreterinden oluşan yeni hükümeti kurdu.

Kadının siyasi hayattaki rolünün pekiştirilmesini öngören anayasa gereği, hükümete 9 kadın bakan atandı.

TAM BAŞKANLIK SİSTEMİ

Tam başkanlık sistemini öngören yeni anayasayla Çad, dördüncü cumhuriyete geçmiş oldu.

Yeni anayasa 228 maddeden oluşuyor. Yeni sistemde devlet başkanının görev süresi 5\'ten 6 yıla çıkarıldı. Anayasaya göre, başkan yardımcılığı görevi bulunmuyor. Yeni sistemde başkan iki defa seçilebilecek, ayrıca milletvekillerinin 4 yıl olan görev süresi 5 yıla çıkarıldı.

Yeni anayasaya göre, Çad diasporası ve ülkedeki göçebe topluluklar mecliste temsil edilecek.

Yargı sistemine yönelik de yeni düzenlemelerin getirildiği anayasada, Anayasa Konseyi ve Sayıştay kaldırılarak yerine Yüksek Mahkeme kurulacak.

Çad\'da yeni anayasa, mart ayında siyasetçiler, dini önderler ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir araya getiren forumda kabul edilmiş ve 11 Nisan\'da hükümet tarafından onaylanmıştı.

Muhalefet, anayasa değişikliğini düzenleyen forumu boykot etmişti.

Çad, Ağustos 1960\'da Fransa\'dan bağımsızlığını kazandı. Askeri darbeyle yönetime gelen İdriss Deby İtno, Aralık 1990\'dan bu yana ülkeyi yönet

(AA/ÖZ/ÖK)