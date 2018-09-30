Çad\'da Boko Haram Operasyonu: 17 Ölü

ORDU GÜÇLERİNİN ÇAD GÖLÜ ÇEVRESİNDE BOKO HARAM\'A YÖNELİK SALDIRISINDA 17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Dsakar, 30 Eylül 18 : Çad\'da askerlerin Boko Haram\'a yönelik operasyonunda 17 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ordu güçleri cuma ve cumartesi günü Çad Gölü çevresindeki Moussarom ile Ngueleya kasabalarında terör örgütü Boko Haram\'a operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirilirken çatışmalarda 3 asker, 3 orman çalışanı ve 1 gümrük memuru hayatını kaybetti.

Nijerya\'da 2000\'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram\'ın 2009\'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2014\'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer\'de de saldırılar düzenliyor.

(AA/AK/HÖ)