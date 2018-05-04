Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Aldağ 1 kilodan mahkum edildi
ALDAĞ 1 KİLODAN MAHKUM EDİLDİ
Çalınan malzeme miktarı 20 Bin TL’yi buldu
ÇALINAN MALZEME MİKTARI 20 BİN...
Çamurbasmaz ve Kaşıkçı teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
banner256
Flaş Haber
Aldağ 1 kilodan mahkum edildi
Kapat

Çad başbakanı Padacke istifa etti

Orta Afrika ülkesi Çad’ın başkanlık sistemine ilişkin yeni anayasasının bugün yürürlüğe girmesiyle Başbakan Albert Pahimi Padacke istifa etti.

Çad başbakanı Padacke istifa etti

Orta Afrika ülkesi Çad’ın başkanlık sistemine ilişkin yeni anayasasının bugün yürürlüğe girmesiyle Başbakan Albert Pahimi Padacke istifa etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:25
Çad başbakanı Padacke istifa etti

Orta Afrika ülkesi Çad’ın başkanlık sistemine ilişkin yeni anayasasının bugün yürürlüğe girmesiyle Başbakan Albert Pahimi Padacke istifa etti.

 Padacke’nin Çad Ulusal TV kanalında yaptığı açıklamada, bugün yürürlüğe giren yeni anayasa gereği kendisinin ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı İdriss Debby’ye sunduğunu bildirdi.

Yeni anayasa, ülkenin tam başkanlık sistemine geçişine imkan tanıyor.

Yasanın referanduma götürülmesini öneren muhalefetin hafta başında yaptığı başvuru reddedilmişti.

Anayasa, bu yıl mart ayında siyasetçi, dini önderler ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir araya getiren forumda kabul edildikten sonra 11 Nisan'da hükümet tarafından onaylanmıştı. Muhalefet, forumu boykot etmişti.

Çad, 1990’dan beri Cumhurbaşkanı İdris Debby tarafından yönetiliyor.

Son Güncelleme: 04.05.2018 23:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marul yedi hayatını kaybetti!
Marul yedi hayatını kaybetti!
Bu bebek kimden?
Bu bebek kimden?
Lübnan, Suriyeli Sığınmacılar Meselesine Bağımsız Çözüm Arıyor...
Lübnan, Suriyeli Sığınmacılar Meselesine Bağımsız Çözüm Arıyor...
"Fildişi Sahili’nde ”Ordudan Gönüllü Ayrılma” Kampanyası"
"Fildişi Sahili’nde ”Ordudan Gönüllü Ayrılma” Kampanyası"
Abbas, Yahudi Soykırımıyla İlgili Sözleri İçin Özür Diledi...
Abbas, Yahudi Soykırımıyla İlgili Sözleri İçin Özür Diledi...
Yunanistan 20 Ayda 10 Binin Üzerinde Göçmeni Ülkelerine Geri Gönderdi!
Yunanistan 20 Ayda 10 Binin Üzerinde Göçmeni Ülkelerine Geri Gönderdi!
Kenya'da Seller Yaşamı Olumsuz Etkiliyor...
Kenya'da Seller Yaşamı Olumsuz Etkiliyor...
BM'den Arakanlı Müslümanlara 8,3 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısı!
BM'den Arakanlı Müslümanlara 8,3 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısı!
Fotosentez Yapabilen Hayvan Türü Keşfedildi!
Fotosentez Yapabilen Hayvan Türü Keşfedildi!
Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında yumuşama sinyali
Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında yumuşama sinyali

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim