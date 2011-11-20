BY KARPAZ Gazetesi Satışa Sunuluacak… Geliri Kadın Sığınma Evine

Karpaz’da faaliyet gösteren “BY Ajans”ın, Karpaz bölgesinde ücretsiz dağıttığı haftalık “BY KARPAZ” isimli gazeteyi tüm KKTC’de satışa sunacağı bildirildi.

BY Ajans’tan yapılan açıklamada, her Pazartesi yayınlanacak gazetenin 1 TL üzerinden satışa sunulacağı ve gazetenin satışından elde edilecek gelirin, kadın sığınma evi için bağışlanacağı belirtildi.

Gazetenin çıkış amacının; gazete dağıtım şirketlerinin gazete ulaştırmadığı yerlere gazete ulaştırmak olduğu belirtilen açıklamada, “Karpaz’ın sesini her yere ulaştırabilmek için tüm ülkede satışa çıkarma kararı alındığı, gazetenin Karpaz’da herkesin gazete okumasını istedikleri için ise bu bölgede ücretsiz dağıtılmaya devam edileceği” kaydedildi.

“Karpaz’da mağdur olmuş çok fazla kadının olduğu” ifade eden açıklamada, “kadın sığınma evine bağışlanacak gelirle bir başlangıç yapılarak, Karpaz’a da bir kadın sığınma evi projesinin hayata geçirilmek istendiği” ifade edildi.