Buzda Kayan Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 5 Ölü, 36 Yaralı

Bingöl'den Erzurum'a giden yolcu otobüsü, buzda kayarak dereye uçtu. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 4'ü ağır 36 kişi de yaralandı.



Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Erzurum'un Çat ile Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasında meydana geldi. Hatay'dan 42 yolcu ile saat 02.00'de hareket eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 12 AS 003

plakalı yolcu otobüsü, Kirişli Rampası'ndaki buzlu yolda kaydı. Dereye yuvarlanan otobüste bulunan yolcular, çevreye saçıldı. Kazada, yolculardan 5'i öldü. Yaralanan 4'ü ağır 36 yolcu, Çat Devlet, Erzurum

Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Geçen yıllarda da özellikle kış mevsiminde çok sayıda ölümlü kazanan yaşandığı yerde,

Erzurum'dan giden Sivil Savunma görevlileri, otobüste sıkışanları kurtarma çalışması yapıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor