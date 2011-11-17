Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Buzda Kayan Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 5 Ölü, 36 Yaralı

Bingöl'den Erzurum'a giden yolcu otobüsü, buzda kayarak dereye uçtu

Buzda Kayan Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 5 Ölü, 36 Yaralı

Bingöl'den Erzurum'a giden yolcu otobüsü, buzda kayarak dereye uçtu

17 Kasım 2011 Perşembe 10:36
Buzda Kayan Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 5 Ölü, 36 Yaralı
banner238

Bingöl'den Erzurum'a giden yolcu otobüsü, buzda kayarak dereye uçtu. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 4'ü ağır 36 kişi de yaralandı. 

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Erzurum'un Çat ile Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasında meydana geldi. Hatay'dan 42 yolcu ile saat 02.00'de hareket eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 12 AS 003

plakalı yolcu otobüsü, Kirişli Rampası'ndaki buzlu yolda kaydı. Dereye yuvarlanan otobüste bulunan yolcular, çevreye saçıldı. Kazada, yolculardan 5'i öldü. Yaralanan 4'ü ağır 36 yolcu, Çat Devlet, Erzurum

Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Geçen yıllarda da özellikle kış mevsiminde çok sayıda ölümlü kazanan yaşandığı yerde,

Erzurum'dan giden Sivil Savunma görevlileri, otobüste sıkışanları kurtarma çalışması yapıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

Son Güncelleme: 17.11.2011 10:36
Anahtar Kelimeler:
KazaölüYaralıOtobüsYolcuErzurum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim