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“Buz Adam Ötzi“ son yemeğinde yoğun yağ tüketmiş

Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alpleri'nde buzulların içinde korunmuş halde bulunan buz adam olarak da bilinen Ötzi’nin ölmeden önce yediği son yemeğinde yüksek oranda yağ ve kalori tespit edildi.

“Buz Adam Ötzi“ son yemeğinde yoğun yağ tüketmiş

Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alpleri'nde buzulların içinde korunmuş halde bulunan buz adam olarak da bilinen Ötzi’nin ölmeden önce yediği son yemeğinde yüksek oranda yağ ve kalori tespit edildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:58
“Buz Adam Ötzi“ son yemeğinde yoğun yağ tüketmiş

Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alpleri'nde buzulların içinde korunmuş halde bulunan buz adam olarak da bilinen Ötzi’nin ölmeden önce yediği son yemeğinde yüksek oranda yağ ve kalori tespit edildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, merkezi İtalya'da bulunan Mumya Çalışmaları Eurac Araştırma Enstitüsünden bilim adamları 5 bin 300 yıl önce yaşamış buz adam Ötzi’nin midesinde incelemelerde bulundu. Uzmanlar, Ötzi'nin son yediği yemekte dağ keçisi yağı, kırmızı geyik eti, tarih öncesi zamanda yetişen bir tür tahıl ve zehirli eğreti otu tespit etti.
Araştırma sayesinde bakır çağında yaşamış insanların beslenmesine dair fikir edinme imkanı sağlandı.
İncelemeyi yapan bilim adamlarından Dr. Frank Maixner, "Buz adamın bulunduğu yüksekliği dikkate alırsak bu enerjiye ihtiyacı var. Diyeti, karbonhidratlar, proteinler ve yağdan oluşan iyi dengelenmiş bir karışımdan oluşuyor. Yediği yüksek yağlı içerik çetin doğa şartlarında gerekli enerjiyi sağlıyor." dedi.
Modern diyette ortalama yağ oranı yüzde 10 kabul edilirken, "buz adam Ötzi"nin midesinde tesbit edilen yağ oranı yüzde 50 seviyesinde.
TATSIZ AMA BESLEYİCİ
Dr. Maixner, Ötzi’nin yediği keçi yağının yaşadığı yerde onu dayanıklı kıldığını ancak tadının pek lezzetli olmadığını ifade ederek, "Bu tadın nasıl olduğunu hayal etmek çok zor. Bu etin ve yağın saf tadını, özellikle o zamanlarda tuzun olmadığını göz önünde bulundurursak, sanırım çok zor yenir." dedi.
Avrupa Alplerinde yaşayan dağ keçisi etinin pişirilmeden taze veya kuru halde yenilmiş olabileceği belirtildi.
Bu beslenme şeklinin olumsuz tarafları olduğunu da kaydeden Dr. Maixner, buz adamda damar tıkanıklığı işaretlerinin de görüldüğünü söyledi.
DOĞAL BİTKİ İLACI MI KULLANIYORDU?
Yapılan incelemelerde buz adamın midesinde ayrıca bir tür zehirli eğreti otu izleri bulundu. Bilim adamları, Ötzi'nin ağrılarını kesmek için doğal bitki ilacı almış olabileceğini belirtti. Uzmanlar diğer bir ihtimal olarak Ötzi'nin yiyeceğini muhafaza etmek için eğreti otu yapraklarına sarmış olabileceğini ve kalıntılarda bu nedenle eğreti otu izine rastlanabileceğini ifade etti.
Ötzi’nin daha önce midesinden alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde helikobakterpilori bakterisine rastlanmış, ölmeden önce ülser ve gastrite enfeksiyonundan rahatsız olabileceği kaydedilmişti.
Yolunu kaybeden iki Alman turistin 1991 yılında bulduğu buz adamın 40 ila 50 yaşlarında olduğu ve büyük olasılıkla sol omzuna saplanan okun yol açtığı kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği keşfedilmişti.
 

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Son Güncelleme: 13.07.2018 14:42
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