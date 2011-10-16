BÜYÜKKONUK'TA EKO-GÜN

YÜZDE YÜZ EV VE EL YAPIMI ÜRÜNLER SERGİLENDİ, KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ YAŞATILDI

EROĞLU: “PANAYIR İÇİN YAYA GELDİĞİMİZ GÜNLERİ HATIRLATTI…”

KÜÇÜK: “CASİNOSUZ OTELLER FARK YARATTI”

AKÇA: “EKO-TURİZM TESİSLERİ TURİZMDEN PAY ALMAYA BAŞLADI”

Büyükkonuk’ta, Belediye’nin organizasyonuyla Geleneksel Eko Gün düzenlendi.

2007 yılında 21 stantla başlayan etkinliğin 9’uncusuna 111 stant katıldı. Stantlarda satılan ev yapımı ürünler, gıda mühendisleri kontrollerinde hazırlanırken; fabrikasyon ve kimyasal içerik taşıyan ürünlere yer verilmedi. Hijyen konusunda da büyük titizlik gösterildi.

9. Geleneksel Eko Gün etkinliğine, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, aralarında Büyükkonuk Belediyesi’yle kardeş şehir olan Nevşehir Kaymaklı Belediye Başkanı’nın da bulunduğu Türkiye’den bazı belediye başkanları, bazı bölge belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eko Gün’de stantlarda yüzde yüz ev yapımı gıdalar ile el sanatları ürünlerinin satışı gerçekleştirildi, Kıbrıs Türk kültürünün unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri anımsatıldı.

Halk dansları etkinlikleri ile çeşitli yarışmaların da düzenlendiği etkinlikte, çocuklara yönelik aktiviteler de gerçekleştirildi.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Eko Gün’ün açılışında yaptığı konuşmada, Büyükkonuk’la çocukluk yaşlarında tanıştığını ve bu köye panayır için yaya geldiği günleri anımsadığını kaydederek, Büyükkonuk’un bugün geçmişe oranla daha çok geliştiğini ve köylülerin topraklarına “vatanımdır” diyerek sahip çıktıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, eko turizmin ev hanımlarının becerilerini sergilemeleri ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları açısından önemli olduğunu kaydetti.

Eroğlu, bu tür etkinliklerin insanların bir araya gelerek kaynaşması açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Bu tür etkinliklerin insanların yerleştirildikleri toprakları sahiplenmesi bakımdan KKTC devleti açısından da önemli olduğunu belirten Eroğlu, 1974 Barış Harekatı ve 1975’teki nüfus mübadelesinin ardından insanların göç etmemek üzere yerleştirildiklerinin bilinciyle topraklarına sahip çıktıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının “Bu toprakların sahibi biziz. Kimse bizi buralardan atamaz” dediklerini kaydeden Eroğlu, bunun da görüşme masasında ellerini güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük de, “Bizi yine eski günlere taşıdı” diyerek, düzenlediği etkinlikten dolayı Büyükkonuk Belediyesi’ni kutladı.

Başbakan Küçük, turizmin geçmiş yıllarda casinosu olan otellerin doluluğuyla oluştuğunu belirterek, 2011 yılında casinosuz otellerin fark attığını, bu güzel gelişmenin 2012 yılında da sürmesi beklentisinin ülke turizminin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Belediyelerin her geçen gün daha aktif hale gelerek etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Küçük, belediyelerin bu etkinlikleri gerçekleştirmelerinde belediyelere ayrılan devlet katkısını artırmalarının büyük katkı sağladığını belirtti.

Küçük, Eko Gün’ün Kıbrıs Türk kültürünün ve nereden nereye gelindiğinin hatırlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

AKÇA

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da, dünya genelindeki finansal krizin ve metropollerdeki yaşam biçiminin turizmde yeni arayışlara gidilmesine neden olduğunu bunda da eko- turizmin yıldızının parladığını kaydetti.

Büyükelçi Akça, bugünkü aktivitenin eko -turizmin parlak geleceğinin bir girişimi olduğunu söyledi.

Akça, KKTC’de turizmin geçmiş yıllarda casino turizmiyle şekillendiğini ancak 2010 ve 2011 yıllarında diğer alanlardaki turizm faaliyetlerinin kendini gösterdiğini, 2011 yılında otellerin dolduğunu, Büyükkonuk’taki gibi eko- turizm tesisleri gibi tesislerin turizmden pay almaya başladığını kaydetti.

Akça, turizmde 2011 yılındaki başarının devam edeceğinin görüldüğünü, 2012 rezervasyonlarının şimdiden dolmaya başladığını, daha geniş çaplı organizasyonlar ve standartları yükselterek büyük tesislere gelen turistlerin eko bölgelere çekilebileceğini kaydetti.

Akça, Türkiye olarak eko turizm tesislerine finansal kaynak sağlanması,işletmelerin maliyetlerinin aşağı çekilmesi konusunda ve Rum tarafının yurt dışındaki engelleme çabalarına karşı her zaman devrede olduklarını ifade ederek, “KKTC yönetimini bu kapsamda yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının bir görev olduğunu belirterek, bu görevi bugün tamamen belediyelerin üstelendiğini ifade etti.

Çavuşoğlu belediyelerin tüm izolasyonlara rağmen folklor gibi etkinlikleriyle Kıbrıs Türk kültürünü dünyada temsil ettiklerini ve tanıttıklarını söyledi.

Stantlarda bir çok kişinin unuttuğu bir çok ürünün bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, dünyada daha uzun yaşamak için doğal hayata dönüş olduğunu, KKTC’nin de doğal yaşam kültürünü unutmadığını söyledi.

SEZEN

Büyükkonuk Belediye Başkanı Sezai Sezen de, unutulmaya yüz tutmuş değerleri geleceğe taşımak adına büyük bir misyon üstlendiklerini, bunun için de büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Düzenledikleri etkinlikle Büyükkonuk’u tüm ülke insanının buluşma noktası haline getirdiklerini ifade eden sezen, Büyükkonuk Belediyesi olarak kültüre büyük önem verdiklerini, aktivitelerini de bilimsel çalışmalarla yerine getirdiklerini söyledi.

Büyükkonuk’un eko-turizmde pilot bölge olduğuna dikkat çeken Sezen, eko-turizmin ana ruhunun kırsal kesimi kalkındırma projesi olduğunu, yılda iki kez düzenledikleri etkinlikle 60-70 ailenin para kazanmasına katkı sağladıklarını söyledi.