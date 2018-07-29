Büyükelçilerden Türkiye'ye tehdit

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen konferans, İsrail ve Mısır'ın Türkiye'ye meydan okuyan açıklamalarına sahne oldu. ABD Büyükelçisi de Türkiye karşıtı tavra destek verdi.

Lefkoşa'da yapılan 'Dış Rumlar Konferansı'na İsrail Mısır ve ABD'nin Rum Kesimi'ne akredite olan büyükelçileri katıldı.



ASKERİ MÜDAHALE TEHDİDİ



Toplantıda konuşan İsrail Büyükelçisi Aammy Ravel, Rumların tek taraflı doğalgaz aramasına tepki gösteren Türkiye'nin davranışlarını tahrik olarak niteledi. 'Türk tehditleri nedeniyle İsrail'in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim' ifadelerini kullandı.



Mısır Büyükelçisi Mai Taha Muhammed de gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulundu. ABD Büyükelçisi Cathleen Doherty ise Türkiye'nin Rumlara gösterdiği tavrın kabul edilemez olduğunu söyledi.