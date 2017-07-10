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10 Temmuz 2017 Pazartesi 19:50

Büyük Tehlike! Gençler Seks Yapmaktan Kaçıyor

Büyük Tehlike! Gençler Seks Yapmaktan Kaçıyor
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Büyük Tehlike! Gençler Seks Yapmaktan Kaçıyor
Japonya'da yapılan bir araştırma, 30'lu yaşlardaki Japonların neredeyse yarısının cinsel deneyiminin olmadığını ortaya çıkardı. Hâl böyle olunca ülke keskin bir nüfus azalmasıyla karşı karşıya...

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre; 18-34 yaş arası Japonların yüzde 43’ü daha önce hiç seks yapmadıklarını söyledi.
Japon Ulusal Nüfus Enstitüsü ve Sosyal Güvenlik Araştırma Merkezi, 127 milyonluk ülke nüfusunun 2065 yılına kadar yaklşaık 40 milyon azalacağını öngörüyor.

Sağlık, İşçi ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre; geçen yıl ilk kez yeni doğanların sayısı 1 milyonun altında kaldı.
Doğurganlık krizi politikacıları gençlerin neden daha fazla seks yapmadıkları konusunda kafa patlatmaya zorluyor.

PORNO İZLEYİP TATMİN OLABİLİYORLAR

26 yaşındaki komedyen Ano Matsui, BBC’ye verdiği demeçte karşı cinsle yakınlaşamamasını şu cümlelerle anlattı: “Kendimi güvenim yok. Kızlar için hiç popüler olamadım. Bir keresinde bir kıza çıkma teklif ettim, kabul etmedi. Bu da bende travma yarattı.”
Kendisi gibi kadınları ‘korkutucu’ olarak gören çok sayıda erkek bulunduğunu düşünen Japon genç, “Reddedilmekten korkuyoruz. Bu nedenle animasyon gibi hobilerimize zaman ayırıyoruz. Kendimden nefret ediyorum fakat bu konuda yapacak hiçbir şeyim yok” dedi.


 
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