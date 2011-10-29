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Büyük Lider Evinde

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Taburcu Oldu

Büyük Lider Evinde

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Taburcu Oldu

29 Ekim 2011 Cumartesi 17:15
Büyük Lider Evinde
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 Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi.  

Doktorları, Denktaş'ın hala güçsüz olduğunu, sağlığıyla ilgili yapılacak çok şey olduğunu vurguladılar ancak bunların taburcu olması için engel teşkil etmediğini kaydettiler.

ELÇİLİK YARDIMIYLA DONANIM

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın  tedavisi YDÜ Hastanesi'nin de katkılarıyla evinde devam edecek. Denktaş'ın evinde TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nin de yardımlarıyla rahat edeceği bir donamım kuruldu.

Denktaş'ın rahat ettiği ve sevdiği ortamda morali yüksel bir şekilde iyileşmeye devam edeceği kaydedildi.

TC Büyükelçisi Halil İbrahim Akça taburcu edilmeden önce Denktaş'ı ziyaret etti, sağlık durumuyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında hazır bulundu ve hastaneden çıkarken Denktaş'a eşlik edenler arasında yer aldı.

BASINA EL SALLADI

Tekerlekli sandalye ile taburcu edilirken Denktaş, her zamanki sempatik tavırlarıyla basına el salladı ancak konuşmadı. Denktaş taburcu edilmeden önce YDÜ Hastanesi'nde bir basın toplantısı düzenlenerek sağlık durumu ile ilgili bilgiler verildi. Basın toplantısında konuşan doktorları, Denktaş'ın tedavisi konunda tam bir takım çalışması sergilendiğini, özveri gösterildiğini, neticede başarılı olunduğunu vurguladılar ve bundan sonra tedavisi konunda yardım alınacak olan Girne Askeri Hastanesi'ne gerekli bilgilerin aktarıldığını söylediler.

Denktaş'ın tedavisi hususunda büyük iniş çıkışlar ve krizler  yaşandığını kaydeden doktorlar, Denktaş'ın 160 gündür hastanede tedavi gördüğünü ve kendisinin de artık evine gitmek istediğini dile getirdiler.

Denktaş'ın istenci, gücü ve direnci ile tedaviye katkı sağladığını ifade eden Doktorlar, Denktaş'ın güçlü bir kişiliği olduğu için kurtulduğunun altını çizdiler.

SERDAR DENKTAŞ

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da, babasının uzun süredir hastanede tedavi gördüğünü ve artık eve çıkmak istediğini kaydetti. Kendilerine yardımcı olan, destek veren, ilgilenen herkese özellikle Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 2. Cumhurbaşkanı  Mehmet Ali Talat ile TC Büyükelçisi Halil İbrahim Akça'ya çok teşekkür etti.

YDÜ Hastanesi doktorlarının en zor günlerde dahi moral bozmadan babalarını tedavi etmek için çok uğraştığını kaydeden Serdar Denktaş, "Yaptıklarınız için ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

Serdar Denktaş, bir gün ihtiyaçları olabilir düşüncesiyle Kıbrıs Türk halkının YDÜ Hastanesi'ne sahip çıkmasını da istedi.

Son Güncelleme: 29.10.2011 17:15
Anahtar Kelimeler:
DenktaşDoktorTedaviYDÜAkçaElçilikTaburcuSevinç
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