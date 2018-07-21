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Büyük İskender'e Ait Olduğu Söylenen 2 Bin 500 Yıllık Lahitin İçinden Çıkan 3 Mumya Şaşkına Çevirdi

Mısır'ın İskenderiye kentinde keşfedilen ve Büyük İskender'in kalıntılarını içerdiği düşünülen 30 ton ağırlığındaki 2 bin 500 yıllık lahitten 3 tane mumya çıktı.

Büyük İskender'e Ait Olduğu Söylenen 2 Bin 500 Yıllık Lahitin İçinden Çıkan 3 Mumya Şaşkına Çevirdi

Mısır'ın İskenderiye kentinde keşfedilen ve Büyük İskender'in kalıntılarını içerdiği düşünülen 30 ton ağırlığındaki 2 bin 500 yıllık lahitten 3 tane mumya çıktı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:33
Büyük İskender'e Ait Olduğu Söylenen 2 Bin 500 Yıllık Lahitin İçinden Çıkan 3 Mumya Şaşkına Çevirdi

Büyük İskender'e Ait Olduğu Söylenen 2 Bin 500 Yıllık Lahitin İçinden Çıkan 3 Mumya Şaşkına Çevirdi

Mısır'ın İskenderiye kentinde keşfedilen ve Büyük İskender'in kalıntılarını içerdiği düşünülen 30 ton ağırlığındaki 2 bin 500 yıllık lahitten 3 tane mumya çıktı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde keşfedilen ve Büyük İskender'e ait olabileceği iddia edilen yaklaşık 2 bin 500 yıllık lahit açıldı. Birçok spekülasyona konu olan ve lanetli olduğu bile düşünlen lahidin içinden çıkanlara kimse inanamadı.

2500 YILLIK LAHİT SONUNDA AÇILDI

Mısır Antik Eserler Bakanlığı, bu ayın başında, siyah granitten yapılmış olan bir lahidin, inşaat çalışmaları sırasında İskenderiye kentinde bulunduğunu duyurmuştu. 30 ton ağırlığındaki, 2 metre yükselikliğinde ve 3 metre uzunluğundaki lahit yerin beş metre altında bulundu. Arkeologlar, ejiptologlar ve antropologlardan oluşan bir ekibin ortak çalışmasıyla yaklaşık 2500 yıllık lahit sonunda açıldı.

 

TABUTTAN 3 MUMYA ÇIKARILDI

Bilim insanları, daha önce Büyük İskender'in kalıntılarını içerdiği düşünülen tabuttan dekompozisyona uğramış 3 tane mumya çıkardı. Lahidin bir yüzünde oluşan çatlak nedeniyle kanalizasyon suyuyla dolmuş olduğunu bildiren araştırmacılar,bu durumun mumyalara zarar vermiş olabileceğini vurguladı.

BİLİM İNSANLARI, ROMA KRALİYET AİLESİNE AİT OLMADIĞINI AÇIKLADI

Bilim insanları bulunan üç mumyanın da, daha önce düşünüldüğü gibi Ptolemy (Tolemi) ya da Roma Kraliyet Ailesi'ne ait olmadığını açıkladı. Bu sonuca dayanak olarak, lahitte yatanların isimlerine ait resim, sembol ya da yazı gibi hiçbir işaret bulunmaması gösterildi. Araştırmacılar, aynı zamanda tabutta bulunan kişilere ait gümüş veya altın maske, tılsım, yazıt ve heykel gibi eşyalarının bulunmamasının da, onların yüksek sınıfa ait bireyler olmadığını gösterdiğini bildirdi.

"KESKİN VE SERT BİR CİSİMLE YARALANDILAR"

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Wasiri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Antik lahiti açtık ve lanetlenmedik. Bulunan mumyaların birinin kafatasında çok sayıda kırık var. Bu durum onun keskin ve sert bir cisimle yaralandığını gösteriyor." Mısır Antik Eserler Bakanlığı'nda mumya uzmanı olarak çalışan Shaban Abd Monem ise ilk belirlemelere göre bulunan iskeletlerin üç askere ait olabileceğini ve bir mumyanın kafatasında okla vurulmuş olabileceğini söyledi. Bu kişilerin neden öldüğü ve yaşları yapılacak olan incelemelerden sonra tespit edilecek.

ASKERİ MÜZEYE NAKLEDİLDİ

Üç mumyanın İskenderiye Ulusal Müzesi'ne, lahidin ise askeri müzeye nakledildiği açıklandı.

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