Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Yeniden Çalışmaya Başlayacak

Parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığın keşfinde kullanılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın, iki yıl aradan sonra mart ayında tam kapasiteyle yeniden çalıştırılmaya başlanacağı bildirildi.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden (CERN) yapılan açıklamada, dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısı olan 27 kilometrelik bir halka şeklinde tasarlanan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın çalıştırılması için -271 dereceye kadar soğutulması gerektiği ve bu ısıya neredeyse ulaşıldığı ifade edildi.

İkinci üç yıllık çalıştırma için hazırlanan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın iki yıl aradan sonra ilk çalıştırmaya göre neredeyse iki kat daha fazla enerji ile çalışacağı belirtildi.

CERN Genel Müdürü Rolf Heuer, bu yeni enerji seviyesi ile Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın fizik ve gelecekteki keşifler için yeni ufuklar açacağını ifade etti.

CERN'de yapılan deneyler sonucunda Mart 2013'te Higgs Bozonu keşfedilmişti.