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Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şehit sayısı 3'e yükseldi

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail'in kanlı müdahalesinde yaralanan 17 yaşındaki Mümin Fethi el-Hems'in yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 3'e yükseldi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şehit sayısı 3'e yükseldi

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail'in kanlı müdahalesinde yaralanan 17 yaşındaki Mümin Fethi el-Hems'in yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 3'e yükseldi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:01
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şehit sayısı 3'e yükseldi

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şehit sayısı 3'e yükseldi

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail'in kanlı müdahalesinde yaralanan 17 yaşındaki Mümin Fethi el-Hems'in yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 3'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında dün İsrail askerlerinin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalede kullandığı tahrip uçlu mermiyle yaralanan Mümin Fethi el-Hems, sevk edildiği hastanede kurtarılamadı.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde, 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği, 90'ı gerçek mermi ile olmak üzere 246 kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Bugün 17 yaşındaki Mümin Fethi el-Hems'in de hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 3'e yükseldi.

Yaralılardan 19'unun çocuk, 10'unun kadın, 4'ünün sağlık ekiplerinden 1'inin ise gazeteci olduğu bilgisi verilmişti."Büyük Dönüş Yürüyüşü" 4 aydır sürüyor

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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