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Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde bugüne kadar 135 şehit, 15 bin yaralı

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde bugüne kadar 135 şehit, 15 bin yaralı

01 Temmuz 2018 Pazar 06:41
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde bugüne kadar 135 şehit, 15 bin yaralı

Abluka altındaki Gazze sınırında, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerleri 135 Filistinliyi şehit etti. Gösterilerde 15 binden fazla Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde aralarında gaz bombasından etkilenenlerin de bulunduğu 15 bin 200 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
"Söz konusu yaralıların 370'inin durumu ağır. Yaralananların 2 bin 536'sı çocuk, 1160'ı kadın." diyen Kudra, yaralılar arasında 231 sağlık çalışanının, 175 de gazetecinin bulunduğunu aktardı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e ulaştı.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
 

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Son Güncelleme: 01.07.2018 10:11
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