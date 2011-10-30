Büyük Av Başladı

Büyük Av, bugün başladı. İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı açıklamasına göre, avcılar bugünle birlikte toplam 11 gün avlanabilecek.

18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası tahtında çıkarılan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü”’ uyarınca Büyük Av mevsimi, bugün başlayıp 31 Aralık tarihine kadar sürecek.

“2011 Yılı Büyük Av Mevsimi” içerisinde; bugün yanında, 5, 9, 13, 20 ve 27 Kasım, 4,11,18, 25 ve 31 Aralık günleri olmak üzere toplam 11 gün avlanmaya izin verildi.

Bu arada avcıların; 27 Kasım veya 4 Aralık günü yapılması planlanan nüfus sayımı ve her iki tarihin de avlanılacak günler içerisinde olması nedeniyle, sayımın yapılacağı tarihten bir gün önceki Cumartesi günü avlanacağı kaydedilen açıklamada, “Nüfus sayımının 27 Kasım’da yapılması halinde av 26 Kasım Cumartesi gününe, sayımın 4 Aralık’ta yapılması halinde ise av 3 Aralık Cumartesi gününe alınacak” denildi.

Bakanlık açıklamasında, Büyük Av mevsiminde avlanacak av hayvanları olarak “ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, karga ve saksağan” sıralandı. Bunların dışında herhangi bir av ve yabani kuş avlanmayacak.

Büyük Av mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla 1 (bir) tavşan, 5 (beş) adet keklik veya turaç ve 8 (sekiz) adet fassa olmak üzere toplamda en fazla 30 adet av hayvanı avlayabilecek.

Güneşin doğuşu ile batışı arasında av faaliyeti yapılabilecek. Meskun mahale 200 metreden fazla yaklaşılmayacak. Büyük avda, avcı beraberinde en fazla 3 köpek bulundurabilecek. Av bölgelerine araçla gidecek avcılar, tüfeklerini araçlarının bagajlarında ve kırık olarak bulunduracak. Avcıların avlanırken hedefini görüp tanımadan ateş etmemeleri ve birbirlerini koruyacak şekilde avlanmaya özen göstermeleri gerekiyor.

Avcıların ava kapalı bölgelere girip avlanmamaları ve yasada yer alan kurallar dışına çıkmamaları gerekiyor.

Yasa veya tüzük kuralları dışına çıkan avcılar hakkında yasal işlem başlatılacak. Telefon ve elektrik kabloları ile trafik işaretlerine ve bilgi verici levhalara zarar verilmemesi gerektiği uyarısı da yapıldı.

Yangın sonucu yeniden ağaçlandırılan av bölgelerinde avlanacak avcıların, dikilen ve tohumdan çimlenen fidanlara ve çevreye zarar vermemeleri da istendi.

AVA KAPALI BÖLGELER

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın açıklamasında avlanmaya kapatılan bölgeler şöyle sıraladı:

1. 40 no’lu av bölgesinde, Girne – Değirmenlik yolunun Ozanköy’e ayrılan yerden Ozanköy’e, oradan köyün doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy’e, oradan Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinden Girne – Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan bölge.

2. 46 no’lu av bölgesinde, Zeytinlik – Karaman arasındaki taş zeminli toprak yolun kuzeyinde kalan bölge ile Edremit sınırından başlayıp, Yeşiltepe’ye giden geniş yangın şeridinin kuzeyinde kalan bölge.

3.Karpaz anayolunu İskele’ye bağlayan iki bağlantı yolu (Karpaz anayolu – İskele ile Bahçeler – İskele yolu arasında kalan bölge) yani Granel Otel’den İskele’ye giden yolun doğusu.

4. Bafra Tatil Köyü’nün çevresindeki üçgen bölge (10 no’lu av bölgesinin doğu sınırı ile Bafra köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge.

5.Girne – Çatalköy Bölgesi’nde bulunan ve 39 no’lu av bölgesi içerisinde kalan “Korineum” Golf Sahası’nın 300 metre çevresi.

6. Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü üzerinde bulunan KKTC bayrağının bulunduğu bölge ve yanındaki Meteoroloji İstasyonu ile Mevlevi atış alanının hedef kısmı ve Merkezi Cezaevi binalarının 1000 metre çevresi, Gazimağusa-Karpaz yolunun batısında Tuzla yolu ayrımı ile İskele yol ayrımı arasında kalan 500 metre genişliğindeki alan ile Alevkayası Av Üretim Merkezi, tüm göletler ile Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi ile yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi.

7. Dikmen bölgesinde bulunan ve 42 no’lu av bölgesi içerisinde kalan Dikmen Av Üretim Tesislerinin 300 metre çevresi.

8. İskele bölgesinde bulunan ve 16 no’lu av bölgesi içerisinde kalan bölge (İskele’den başlayarak İskele-Topçuköy asfalt yolu boyunca Topçuköy’e, oradan asfalt yolu takip ederek İskele’deki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge).

9.Büyükkonuk köyünde bulunan ve 14 no’lu av bölgesi içerisinde kalan futbol sahasının 300 metre çevresi.

10. Güzelyurt bölgesinde 52 no’lu av bölgesi.

11. Güzelyurt’tan başlayarak Güzelyurt-Girne asfalt yolu boyunca Kalkanlı-O.D.T.Ü. Kampüsü kavşağına oradan doğu yönünde asfalt yolu takip ederek Kalkanlı köyüne oradan güney doğu yönünde Kalkanlı-Mevlevi toprak yolunu takip ederek Mevlevi-Kılıçarslan toprak yoluna oradan güney yönünde toprak yolu takip ederek Mevlevi-Şahinler asfalt yoluna, oradan doğu yönünde asfalt yolu takip ederek Lefkoşa-Güzelyurt ana yoluna oradan Lefkoşa-Güzelyurt anayolunu takip ederek Güzelyurt’taki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge..

12. Güzelyurt-Kalkanlı-Yayla-Gaziveren bölgelerinde 50, 53 ve 54 nolu av bölgeleri içerisinde kalan bölge. (Güzelyurt-Girne anayolu üzerindeki O.D.T.Ü. kampüsü-Kalkanlı kavşağından başlayarak batı yönünde toprak yol boyunca (Atış Poligonu yolu) Akdeniz Yayla toprak yoluna oradan güney yönünde toprak yolu takip ederek Yayla’ya, oradan güney yönündeki toprak yolu takip ederek Gaziveren’e, oradan Gaziveren-Güzelyurt asfalt ana yolunu takip ederek Aydınköy’e oradan güneydoğu yönünde asfalt yolu takip ederek Aşağı Bostancı’ya oradan kuzey batı yönünde asfalt yolu takip ederek Güzelyurt’a oradan kuzey yönünde Güzelyurt-Girne asfalt anayolunu takip ederek Kalkanlı-Ö.D.T.Ü. kavşağındaki başlangıç noktasına kadar olan bölge ava kapatılmıştır.

13. Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun üzerinde Kurudere köyü karşısında bulunan ve yol boyunca yaklaşık 1 km sınırı devam eden yolun kuzey, doğu, güney ve batı sınırı ekili alan (Orman) ile çevrili arazi..

14. Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Ulukışla köyü kavşağından 350 m Lefkoşa istikametine doğru sınırları güney batısı ana yola paralel ve batı, kuzey ve doğu tarafı ekili tarla sınırları ile çevrili olan kıraç tepe.

15. Geçitkale’den Tatlısu’ya giden eski yoldan Tatlısu Çınarlı’ya dönen yol kavşağından Çınarlı istikametine 1.5 km’lik yolun batı kısmı ve sınırları dere yatağıyla çevrili bölge.

16. Dipkarpaz köyünün güney istikametinde Dipkarpaz-Kaleburnu yolu üzerinde bulunan Tulumba tepesi ava kapatılmıştır.Sınırları yol ile belirlenmiş 1.2.km’lik alanın bittiği yerden güney istikametine giden toprak yoldan Tulumba kuyusuna ve orada bulunan mandıranın önünden geçen toprak yolu takiben ana yola giden yolun ana yola birleştiği yere ve aradan başlangıç noktasına gelen bölge.

17. Dipkarpaz manastır asfalt yolu Salih Avcı Ormanı’na inen toprak yoldan batı istikametine devam eden ve denize paralel en yakın toprak yol, güney istikametine 4.6 km. devam eden ve kumsal ile son bulan yolun güneyinde kalan sahil şeridi Salih Avcı Ormanı’na giden yolun başlangıç noktasından güney istikametine devam eden asfalt yolun Blue See Otel hududuna kadar olan denize bakan kısmı.

18. Yedi numaralı avlanma bölgesinde bulunan, balıkçı barınağından başlayarak kuzeye doğru giden toprak yolun doğusunda bulunan ev ile birleşen kavşakta Yeşilköy istikametine doğru yönünde giden toprak yolun kuzey sahili takip eden denize en yakın toprak yol yaklaşık 4 km gittikten sonra denize en yakın noktasında kalan bölgenin denize bakan kısmı.

19. Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Mutluyaka kavşağından başlayarak Mutluyaka köyüne doğru devam eden yolun eski yol ile birleştiği noktadan batıya dönen eski asfalt yolun batı istikametine devam ederek Lefkoşa-Gazimağusa yoluna birleşip oradan başlangıç noktasına giden üçgen bölge.

DİPKARPAZ’DA AVA AÇILAN BÖLGE

Sürekli av koruma bölgelerinden Dipkarpaz bölgesindeki bir bölge ise, 2011 av mevsiminde avlanmaya açık olacak. Bu bölge de şöyle tarif edildi:

“Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki Ayfilos kilisesine, oradan doğu istikametinde asfalt yolu takiben Efendiler Çiftliği’ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek, sıfır noktasındaki mandıraya, oradan yine doğuya doğru kuzey sahil şeridini takip ederek eski tellere, oradan güney istikametine doğru eski telleri takiben Zafer Burnu’na giden asfalt yola, oradan asfalt anayolu takiben Dipkarpaz köyündeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge.”

İHBAR HATTI “140”

Öte yandan Avcılık Federasyonu, Büyük Av’da yasa dışı avcılıkla ilgili ihbarların “140” numaralı ihbar hattına yapılabileceğini ve 24 saat görevde olan yaban hayatı koruma görevlilerine ulaşılabileceğini duyurdu.