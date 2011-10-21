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Büyük Av 30 Ekim'de Başlayacak

Avcılar toplam 11 gün avlanabilecek.

Büyük Av 30 Ekim'de Başlayacak

Avcılar toplam 11 gün avlanabilecek.

21 Ekim 2011 Cuma 16:33
Büyük Av 30 Ekim'de Başlayacak
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“Büyük Av”, 30 Ekim’de başlıyor. İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı yeni av haritasını yayınlarken; açıklanan av tarihlerine göre avcılar toplam 11 gün avlanabilecek.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Müsteşarı Hasan İslamoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, 18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası tahtında çıkarılan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü”’ uyarınca Büyük Av mevsimi,  30 Ekim tarihinde başlayıp, 31 Aralık tarihine kadar sürecek.
 
“2011 Yılı Büyük Av Mevsimi” içerisinde; 30 Ekim, 5, 9, 13, 20 ve 27 Kasım, 4,11,18, 25 ve 31 Aralık günleri olmak üzere toplam 11 gün avlanmaya izin verildi.

İslamoğlu’nun açıklamasında, Büyük Av mevsiminde avlanacak av hayvanları olarak “ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, karga ve saksağan” sıralandı. Bunların dışında herhangi bir av ve  yabani kuş avlanmayacak.

Büyük Av mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla  1 (bir) tavşan, 5 (beş) adet keklik veya turaç ve 8 (sekiz) adet fassa olmak üzere toplamda en fazla 30 adet av hayvanı avlayabilecek.

Güneşin doğuşu ile batışı arasında av faaliyeti yapılabilecek. Meskun mahale 200 (İkiyüz) metreden fazla yaklaşılmayacak. Büyük avda,  avcı beraberinde en fazla 3 (üç) köpek bulundurabilecek. Av bölgelerine araçla gidecek avcılar, tüfeklerini araçlarının bagajlarında ve kırık olarak bulunduracak. Avcıların avlanırken hedefini görüp tanımadan ateş etmemeleri ve birbirlerini koruyacak şekilde avlanmaya özen göstermeleri gerekiyor.

Avcıların ava kapalı bölgelere girip avlanmamaları ve yasada yer alan kurallar dışına çıkmamaları gerekiyor.

Yasa veya tüzük  kuralları dışına çıkan avcılar hakkında yasal işlem başlatılacak. Telefon ve elektrik kabloları ile trafik işaretlerine ve bilgi verici levhalara zarar verilmemesi gerektiği uyarısı da yapıldı.

Av gününden önce başka bir adreste konakladıktan sonra ava çıkacak olan avcıların tüfeklerini de beraberinde götürebilmeleri için Tasarruf ve Avlanma Ruhsatlarına ek olarak İlçe Kaymakamlıklarından, taşıma izni almaları gerekiyor.

Yangın sonucu yeniden ağaçlandırılan av bölgelerinde avlanacak avcıların, dikilen ve tohumdan çimlenen fidanlara ve çevreye zarar vermemeleri da istendi.

Son Güncelleme: 21.10.2011 16:33
Anahtar Kelimeler:
AvYasaAvcıTavşanKeklik
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