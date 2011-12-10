Bütçenin Geneli Üzerindeki Görüşmeler Tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nın geneli üzerindeki görüşmelerini tamamladı.

Dünkü toplantısında bütçe görüşmelerine başlayan ve bütçenin geneli üzerinde tartışmalar yapan Meclis Genel Kurulu, bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerini saat 20.00 sıralarında bitirdi.

9 gün boyunca bütçe görüşmelerini sürdürecek Genel Kurul, 12 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerini görüşecek.

ULUÇAY

Dünkü toplantıda konuşan CTP-BG Milletvekili Teberrüken Uluçay, ülkede uygulanan politikalarda yalpalanan bir dönemde olunduğunu, önlemlerin yarım yamalak kalmakta olduğunu savundu.

Mahalli gelirleri artırmak için bir takım önlemler alındığını ve başarı da sağlanmakta olduğunu ancak ekonominin de buna yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Uluçay, ekonomide kamuoyuna bir tablo gösterilmeye çalışıldığını ancak insanların algıladıklarının söylenenlerle tutmadığını kaydetti.

Yatırım için ayrılan kaynağın kamu sektöründe zamanında realize olamadığını ifade eden Uluçay, ekonomideki büyüme söylemlerinin sorgulamasını yaptı.

Kıbrıs konusunun ekonominin gidişatına her zaman etki ettiğini belirten Uluçay, Tayvan modeli söylemlerini de eleştirdi.

Ülkede ekonominin kayıt altına alınma oranının istenilen boyutta olmadığını belirten Uluçay, ülkede ekonomiyi ileriye götürebilmek için gerçekçi verilerle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

2011 bütçesinde öngörülen tasarrufun HP’nin uygulanmamasından elde edilen tasarruftan öteye geçemediğini savunan Uluçay, 2012 öngörülerinin de gerçekleşeceğini sanmadığını ifade etti.

2012 için piyasalarda daralmanın öngörüldüğünü savunan Uluçay, kayıt dışılığın kayıt altına alınma çalışmalarının 2012’de hızlanması gerektiğini vurguladı.

Uluçay, 2011’de yüzde 14 gibi bir enflasyon yaşandığını savunarak, neden sendikalarla oturup maaş artışı konuşulmadığını sordu.

TATAR

Yapılan eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Ersin Tatar ise, konuşmasında, “bu gemiyi yürütmek o kadar kolay değil” dedi.

2012 yılında 2 milyar gelir sağlanıp TC’nin de katkılarıyla 3 milyarın dağıtılacağını kaydeden Tatar, ekonominin büyümekte olduğunu ifade etti.

Dünyada ve güneyde ekonomik sıkıntı varken gelirlerin arttırılmasının başarı olduğunu vurgulayan Tatar, bunun da güven demek olduğunu ve KKTC’nin önünü açacağını söyledi.

Gelir vergisinde istikrarlı bir artış olduğunu belirten Tatar, fiyat istikrar fonu ve diğer mali gelirlerde hedefin tutturulacağına inandığını vurguladı.

Ekonominin kayıt altına alınmasının önemli olduğunu ve vergi memurlarının önemli çalışmalar yaptığını kaydeden Tatar, bundan sonra gelirlerin sağlıklı bir şekilde artmaya devam edeceğini söyledi.

Proje gecikmelerinde ihaleye çıkanların da dikkate alınması gerektiğini kaydeden Tatar, bütçeye konan yatırımların TC’nin yardımı ile yapılacağını ifade etti.

Geçitköy Barajı’nın ihalesinin de tamamlandığını belirten Tatar, “KKTC mali disiplinin uygulandığı bir ortamda ileriye doğru adım atıyor” dedi.

Tatar, rakamlara bakıldığında önemli başarıların görülebileceğini de vurguladı.

Tatar’ın konuşmasının ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, oy çokluğu ile tasarının madde madde görüşülmesine geçildi ve toplantı kapatıldı.

Meclis Genel Kurulu, 12 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerini ele alacak.